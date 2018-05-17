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المؤتمر نت - مشيدين بالصمود الأسطوري والمواقف البطولية والحكمة والثبات والشجاعة التي تحليتم بها سواءاً من قبل تسلمكم زمام مسيرة المؤتمر بعد استشهاد الزعيم الخالد الشهيد علي عبدالله صالح ورفيقه الأمين العام الشهيد عارف

مؤتمر الدائرة 18 يهنئ رئيس المؤتمر الشعبي العام بشهر رمضان
الخميس, 17-مايو-2018
المؤتمرنت -
مؤتمر الدائرة 18 يهنئ رئيس المؤتمر الشعبي العام بشهر رمضان
بعث رئيس فرع المؤتمر الشعبي العام بالدائرة 18 حمود النقيب، برقية تهنئة لرئيس المؤتمر الشعبي العام الشيخ صادق امين ابو راس بمناسبة حلول شهر رمضان، والعيد الوطني الثامن والعشرون للوحدة اليمنية المجيدة " ٢٢ مايو1990م " ينشر ( المؤتمرنت) فيما يلي نصها :

الأخ المناضل الشيخ / صادق امين ابو راس
رئيس المؤتمر الشعبي العام - "حفظكم الله "

بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك ١٤٣٩ه
يطيب لي بالأصالة عن نفسي ونيابة عن اخواني قيادات وأعضاء وكوادر المؤتمر الشعبي العام بالدائرة الثامنة عشر ان نرفع إليكم بأسمى آيات التهاني والتبريكات ومن خلالكم إلى جميع قيادة وأعضاء ومناصري تنظيمنا الرائد المؤتمر الشعبي العام بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك جعله الله شهر خير وبركة ومحبة وتسامح وسلام وأمن واستقرار، ونسأل الله ان يجعله شهر النصر العظيم خاصة وقد تزامن حلوله مع دخول السنة الرابعة للعدوان الهمجي والحصار الجائر،

كما نهنئكم بمناسبة قدوم العيد الوطني الثامن والعشرون للوحدة اليمنية المجيدة " ٢٢ مايو1990م " التي جاءت متزامنة مع حلول شهر رمضان المبارك وستظل الوحدة اليمنية هي النبراس المتوهج الذي يضيئ لليمنيين طريق الحياة بقيمها العظيمة التي تبني ولا تهدم وتوحد ولا تفرق وتجمع ولا تشتت.
ولن تستطيع معاول العدوان ومرتزقته النيل من وحدة الوطن وإطفاء وهجها بنيران حقدهم وكراهيتهم وممارساتهم التي يصنعونها عمداً لزعزعة الروح الوحدوية المغروسة في قلوب اليمنيين.. وستذهب كل محاولاتهم ادراج الرياح وستبقي الوحدة شامخة شموخ جبال اليمن الرواسي ، وسيسجل التاريخ للأجيال هذا الصمود البطولي للجيش واللجان الشعبية وكافة أبناء الشعب في انصع صفحاته

مشيدين بالصمود الأسطوري والمواقف البطولية والحكمة والثبات والشجاعة التي تحليتم بها سواءاً من قبل تسلمكم زمام مسيرة المؤتمر بعد استشهاد الزعيم الخالد الشهيد علي عبدالله صالح ورفيقه الأمين العام الشهيد عارف عوض الزوكا رحمة الله تغشاهم حتى إلى وقتنا الحاضر .

كما نؤكد لكم الوقوف الجاد إلى جانبكم في مواجهة صلف العدوان وأننا على العهد ماضون ولن نحيل أو نميل مهما كانت الأسباب .

ونسأل الله عز وجل ان يتقبل منا جميعاً صيامنا وينزل علينا رحمته ومغفرته ويعتقنا من النار ويعيده علينا أعواماً وأعوامً بالخير والبركة والنصر،
سائلين الله عز وجل ان ينصر شعبنا الصابر والصامد في وجه الظلم والعدوان ، وأن يرفع عنه هذه الغُمة إنه سميع مجيب الدعاء
وان يحفظكم ويحفظ اليمن من كل مكروه
ودمتم للشعب والوطن.
وكل عام وانتم والوطن بألف ألف بخير

اخوكم/
حمود محمد علي النقيب
رئيس المؤتمر الشعبي العام بالدائرة ١٨بأمانة العاصمة صنعاء
عضو اللجنة الدائمة الرئيسية









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