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طيران العدوان يشن 3 غارات على الحديدة

شن طيران العدوان ا السعودي اليوم 3 غارات على إحدى المزارع بمحافظة الحديدة.



وأوضح مصدر محلي بالمحافظة أن طيران العدوان استهدف بثلاث غارات مزرعة في مديرية التحيتا، مخلفة أضرار كبيرة فيها.

(سبأ)

