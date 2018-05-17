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طيران العدوان يشن 3 غارات على الحديدة
الخميس, 17-مايو-2018
المؤتمرنت
-
طيران العدوان يشن 3 غارات على الحديدة
شن طيران العدوان ا السعودي اليوم 3 غارات على إحدى المزارع بمحافظة الحديدة.
وأوضح مصدر محلي بالمحافظة أن طيران العدوان استهدف بثلاث غارات مزرعة في مديرية التحيتا، مخلفة أضرار كبيرة فيها.
(سبأ)
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