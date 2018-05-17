المؤتمرنت -

الأرصاد يحذّر من الإبحار في مناطق العاصفة الإعصارية (ساجار)

توقع المركز الوطني للأرصاد استمرار تحرك العاصفة الاعصارية (ساجار) باتجاه غرب وجنوب غرب بمحاذات سواحل اليمن الجنوبية خلال الست الساعات القادمة.



كما توقع المركز في نشرته التحذيرية مساء اليوم هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة على السواحل الجنوبية والشرقية والمناطق الداخلية منها وتمتد إلى أجزاء من المرتفعات الجبلية.



وأشار المركز إلى أن الرياح ستكون شديدة جدا سرعتها تتراوح بين 75 إلى 95 عقدة أي 150 إلى 190 كم في الساعة وانخفاض في الرؤية الأفقية، فيما يكون البحر هائج وسط خليج عدن والسواحل الجنوبية خاصة سواحل حضرموت وشبوة وأبين وعدن ولحج.



وأوضح المركز أن حركة العاصفة الإعصارية (ساجار) استمرت خلال الست الساعات الماضية بالتحرك ببطئ باتجاه غرب موقعها وبسرعة خمسة كيلومترات في الساعة وذلك بمحاذات سواحل بلادنا الجنوبية مصحوبة بالأمطار والعواصف الرعدية المتوسطة إلى الغزيرة ورياح سرعتها تتراوح بين 40 ـ 50 عقدة على محافظات حضرموت وشبوة وأبين وأجزاء من عدن وغطت السحب العالية والمتوسطة سماء أرخبيل سقطرى وأغلب مديريات المهرة وعدن، كما امتدت تلك السحب حتى وصلت إلى البيضاء ومأرب ولحج.



وذكر المركز أنه من خلال تحليل خرائط الطقس السطحية والعلوية ومتابعة صور الأقمار الاصطناعية وتقارير المراكز الإقليمية والدولية، تم تحديد مركز العاصفة الإعصارية عند الساعة 00ر18 عالمي التاسعة مساءا بالتوقيت المحلي اليوم على خليج عدن وعلى خط عرض 9ر12 شمالا وخط طول 5ر47 شرقا.



وأشار المركز إلى أن مركز العاصفة الإعصارية (ساجار) يبعد حاليا 250 كيلو متر جنوب غرب مدينة المكلا، كما يبعد 270 كم شرق مدينة عدن و192 كم جنوب شرق مدينة عتق و200 كم جنوب شرق مدينة زنجبار بمحافظة إبين.



وبحسب المركز فإنه من المحتمل أن تتحرك العاصفة الاعصارية غرب وجنوب غرب موقعها الحالي وذلك خلال ألـ 12 ساعة القادمة وبمحاذات سواحل بلادنا الجنوبية وبسرعة ثمانية كيلو متر في الساعة.



وحسب وكالة الانباء اليمنية (سبأ) فقد حذر المركز المواطنين وربابنة السفن بكافة أنواعها والصيادين ومرتادي البحر من سوء الأحوال الجوية واضطراب البحر.. داعياً إلى عدم الإبحار في المناطق المذكورة، منبهاً من تدفق السيول في الشعاب والوديان



