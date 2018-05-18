المؤتمرنت -

العدوان ومرتزقته يواصلون استهداف المحافظات

واصل العدوان السعودي ومرتزقته استهداف محافظات الجمهورية بالغارات الجوية والقصف الصاروخي والمدفعي خلال الـ 24 ساعة الماضية .



وذكر مصدر عسكري لوكالة (سبأ) أن طيران العدوان شن في محافظة صعدة خمس غارات على منطقة الأزقول بمديرية سحار و ثلاث غارات على منطقة آل الحماقي بمديرية باقم ، كما شن غارة معسكر الجمهورية شمال مدينة صعدة .



وأشار المصدر إلى أن قصفاً صاروخياً و مدفعياً سعودياً استهدف مناطق متفرقة من مديريتي رازح ومنبه الحدوديتين .



وفي محافظة الحديدة شن طيران العدوان السعودي ثلاث غارات على إحدى المزارع بمديرية التحيتا و خمس غارات على مديرية حيس .



وأوضح المصدر أن مرتزقة العدوان استهدفوا منازل المواطنين بالأسلحة الثقيلة في مديرية المتون بمحافظة الجوف .



وشن طيران العدوان السعودي غارة على مديرية عبس في محافظة حجة .