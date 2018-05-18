المؤتمرنت -

مصرع وإصابة العشرات من جنود العدو والمرتزقة بنيران الجيش واللجان الشعبية

استهدفت القوة الصاروخية قاعدة العند في لحج ، ومواقع جيش العدو ومرتزقته ، فيما قتل وأصيب 20 مرتزقاً بنيران الجيش واللجان الشعبية في عدد من الجبهات أمس، و اعترف إعلام العدو السعودي بمصرع ثلاثة من جنوده .



وأفاد مصدر عسكري أن إعلام العدو السعودي اعترف بمصرع ثلاثة من جنوده في جبهات ما وراء الحدود هم : الجندي/ محرق عبده حيسي ، الجندي/ جبران علي موسى قحل و الرقيب/ علي يحيی زولان شراحيلي .



ولفت المصدر إلى مصرع المرتزقين محمد مهيوب و نبيل أحمد علي الصنبري وإصابة المرتزقة حسين علي منصر الجعيدي ، و ناصر محسن غفينه الجعيدي و عبدالرحمن سعيد مقعس المظفري بنيران الجيش واللجان الشعبية في جبهات ما وراء الحدود .



وفي نجران دمر الجيش واللجان الشعبية آليتين عسكريتين لمرتزقة الجيش السعودي غرب موقع السديس .



واستهدف قصف صاروخي ومدفعي تجمعات للجيش السعودي ومرتزقته في قلل الشيخ والخوبة الشمالية وملحمة بجيزان .



وأوضح المصدر أن القوة الصاروخية أطلقت صاروخاً باليستياً من طراز بدر 1 على قاعدة العند في محافظة لحج .



ولقي أربعة من مرتزقة العدوان مصرعهم بنيران الجيش واللجان الشعبية في جبهتي قانية و ذي ناعم بمحافظة البيضاء هم : محمد حزام الشيبة ، عادل محسن الجرهومي ، مرزوق علي حميلان الغانمي ، و عبدالمنعم محمد صالح النهمي المرادي



وأشار المصدر إلى تدمير آلية تحمل رشاش عيار 14.5 بصاروخ موجه في جبهة قانية بالمحافظة .



وذكر المصدر أن المرتزق عايض أحمد عبدالله يعقوب ، قتل بنيران الجيش واللجان الشعبية في جبهة المصلوب بمحافظة الجوف .



وأكد المصدر مصرع ثمانية من المرتزقة وإصابة اثنين آخرين بنيران الجيش واللجان الشعبية في جبهة الساحل الغربي حيث قتل كل من : أيمن القميري



، أمين علوان الصبيحي ، محمد أحمد علي عكيش ، أمجد علي سيف اللحجي ، وجدان أحمد عوض الصبيحي ، غشمي أحمد حجيف الصبيحي ، محمد منذوق العطري الصبيحي ، علي محمد صالح شعفل الزعزعي .



وأصيب موسى العفيري و عبدالعليم محمد علي الأغبري



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