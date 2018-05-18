المؤتمرنت -

طيران العدوان يشن 22 غارة على حجة وصعدة

شن طيران العدوان السعودي اليوم سلسلة غارات على محافظة حجة.



وأوضح مصدر أمني بالمحافظة لوكالة (سبأ) أن طيران العدوان شن 18 غارة على مديريتي حرض وميدي.

هذا وكان قد شن طيران العدوان السعودي فجر اليوم غارة على محافظة حجة.

وأوضح مصدر محلي بالمحافظة أن طيران العدوان استهدف بغارة مديرية عبس.

وفي سياق متصل شن طيران العدوان السعودي ثلاث غارات على مديرية باقم بمحافظة صعدة.



وأوضح مصدر أمني بصعدة أن طيران العدوان استهدف بثلاث غارات منطقة آل الحماقي بمديرية باقم الحدودية.

