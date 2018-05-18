المؤتمرنت -

صد زحف للمرتزقة بصحراء البقع ومصرع عدد منهم في قيفة

تصدى أبطال الجيش واللجان الشعبية فجر اليوم لزحف مرتزقة العدوان السعودي في صحراء البقع بنجران .



وأوضح مصدر عسكري لوكالة (سبأ) أن الجيش واللجان الشعبية تصدوا لزحف مرتزقة العدوان باتجاه القذاميل في صحراء البقع وسقوط عدد من القتلى والجرحى في صفوفهم.



مصرع وإصابة عدد من المرتزقة بعملية هجومية في قيفه بالبيضاء

نفذ أبطال الجيش واللجان الشعبية فجر اليوم عملية هجومية على مواقع لمرتزقة العدوان الأمريكي السعودي في محافظة البيضاء



وأكد مصدر عسكري مصرع وإصابة عدد من المرتزقة في عملية هجومية على مواقعهم في قيفه

