المؤتمرنت -

الأرصاد يصدر تنبيه جديد للمواطنيين

نبه المركز الوطني للأرصاد المواطنين والصيادين ومرتادي البحر في السواحل الجنوبية والشرقية من ارتفاع الموج واضطراب البحر.

وتوقع المركز في نشرته اليوم أن تكون الأجواء خلال الـ 24 ساعة القادمة في المناطق الساحلية غائمة جزئيا تتحول إلى الغائمة مع احتمال هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة على السواحل الجنوبية والمناطق الداخلية منها حتى مدخل باب المندب بتأثير العاصفة الاعصارية ساجار.



كما توقع المركز هطول أمطار متفاوتة الشدة على أجزاء من السواحل الشرقية والرياح شرقية إلى جنوبية شرقية نشطة السرعة تتراوح بين 25 – 40 عقدة وأجواء غائمة على السواحل الغربية والرياح جنوبية غربية إلى جنوبية شرقية سرعتها بين 12 – 20 عقدة.



فيما تكون الأجواء في أرخبيل سقطرى غائمة جزئيا وهطول أمطار رعدية متفرقة والرياح شمالية غربية إلى شمالية تتحول إلى جنوبية شرقية تتراوح سرعتها بين 8- 20 عقدة.



وأشار المركز إلى أن الأجواء في المرتفعات الجبلية والهضاب الداخلية غائمة جزئيا إلى غائمة مع احتمال هطول أمطار متفرقة مصحوبة بعواصف رعدية أثناء الليل والصباح الباكر، كما تكون الأجواء غائمة جزئيا إلى غائمة أثناء النهار مع سحب ركامية ممطرة خلال فترتي الظهيرة والمساء على أجزاء من المرتفعات الغربية والجنوبية الغربية.



وذكر المركز أن الأجواء في المناطق الصحراوية ستكون صحوة إلى غائمة جزئيا شبة حارة أثناء النهار تتعدى درجات الحرارة فيها 34 درجة مئوية.. منبها المواطنين في المناطق الصحراوية من ارتفاع درجة الحرارة العظمى.

سبأ