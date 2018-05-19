المؤتمرنت -

الأرصاد: تأثير العاصفة ساجار سيضعف تدريجياً خلال الساعات القادمة

قال المركز الوطني للأرصاد " إن تأثير العاصفة الإعصارية (ساجار) على بلادنا سيضعف تدريجياً خلال الساعات القادمة" ..مبيناً أن مركز العاصفة يبعد حالياً بمسافة 220 كم جنوب غرب مدينة عدن.



وأشار المركز إلى استمرار حركة العاصفة باتجاه غرب وجنوب غرب خليج عدن وبسرعة ثمانية كيلو مترات / ساعة مصحوبة بالأمطار والعواصف الرعدية المتفاوتة الشدة، متجهة إلى السواحل الشمالية الغربية للصومال، ويضعف تأثيرها تدريجياً على بلادنا.



وأوضح المركز في نشرته الجوية الخاصة بالعاصفة تلقت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) نسخة منها، أنه تم تحديد مركز العاصفة على خليج عدن عند خط عرض 10.7 شمالاً و خط طول 44.1 شرقاً عند الساعة التاسعة من صباح اليوم بالتوقيت المحلي.



وتوقع المركز هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة على أجزاء من السواحل الجنوبية الغربية والمناطق الداخلية منها، وتمتد إلى أجزاء من المرتفعات الجبلية الجنوبية الغربية، وستكون الرياح شديدة جداً تبلغ سرعتها بين 41 ـ 51 عقدة أي ( 75 ـ 95 كم / ساعة).



وذكر المركز أن الرؤية ستكون منخفضة إلى جيدة، في حين سيكون البحر مضطرب إلى شديد الاضطراب على السواحل الجنوبية الغربية ومدخل باب المندب.



وجدد المركز تحذيره للمواطنين في محافظات لحج وتعز والحديدة من تدفق السيول في الشعاب والوديان ومن الانزلاقات الطينية، داعياً إلى عدم الإبحار في السواحل الجنوبية الغربية وباب المندب.