المؤتمرنت -

قنص 13 مرتزقاً و إعلام العدوان يعترف بمصرع وإصابة خمسة جنود سعوديين وإماراتيين

استهدفت وحدة القناصة 13 مرتزقاً، ولقي العشرات مصرعهم في عمليات للجيش واللجان الشعبية يوم أمس، فيما اعترف إعلام العدوان السعودي والإماراتي بمصرع وإصابة خمسة من جنودهما.



وذكر مصدر عسكري أن الإعلام السعودي اعترف بمصرع كل من: فؤاد مطر الجهني، حسن سلمان حسن خبراني وحمود حماد بن نافل الراشدي العميري الحويطي وإصابة أمجد راضي العنزي بنيران الجيش واللجان الشعبية في جبهات ما وراء الحدود.



وأعلنت الإمارات مقتل أحد جنودها بعد ساعات من قصف القوة الصاروخية لقاعدة العند العسكرية بصاروخ بدر1.



ولفت المصدر إلى مصرع وإصابة ١٣ مرتزقاً بعمليات قنص في جبهات تعز والجوف و صرواح.



وأكد المصدر أن القوة الصاروخية أطلقت صاروخاً باليستياً من طراز بدر1 على مدينة جيزان الاقتصادية، واستهدف قصف مدفعي تجمعات للمرتزقة في الطوال.



وفي نجران تمكن أبطال الجيش واللجان الشعبية من صد زحف للمرتزقة باتجاه القذاميل في صحراء البقع أسفر عن سقوط عدد من القتلى والجرحى في صفوفهم.



ولقي المرتزق إيهاب عبدالرقيب علي أحمد المرزوح مصرعه بنيران الجيش واللجان الشعبية في جبهة البقع.



وأشار المصدر إلى إحراق مدرعة للمرتزقة بقذيفة مدفعية في جبهة الساحل الغربي ومصرع من كانوا على متنها.



وأوضح المصدر أن الجيش واللجان نفذوا كميناً محكماً أدى إلى تدمير ثلاث آليات عسكرية للمرتزقة ومصرع من كانوا عليها.



ونفذ الجيش واللجان الشعبية عملية هجومية على مواقع المرتزقة في قيفه بمحافظة البيضاء وسقوط قتلى وجرحى في صفوفهم.



وحسب المصدر لقي المرتزق عبدالخالق نصر علي قاسم القاضي مصرعه بنيران الجيش واللجان الشعبية في جبهة مريس بمحافظة الضالع.

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