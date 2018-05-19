المؤتمرنت -

اكثر من 20 غارة لطيران العدوان على حجة وصعدة ونهم بصنعاء

شن طيران العدوان السعودي اليوم اكثر من 20 غارة على محافظات حجة وصعدة ومنطقة نهم بمحافظة صنعاء..



وقال مصدر عسكري ان غارات طيران العدوان السعودي توزعت على 18 غارة على مديريتي حرض وميدي بمحافظة حجة وغارة على مديرية عبس بنفس المحافظة ، فيما شن ثلاث غارات على منطقتي محلي ومدفون بمديرية نهم بمحافظة صنعاء، واستهدف بغارة منطقة المختبية بمديرية مجز بمحافظة صعدة..



وأشار المصدر إلى أن مناطق متفرقة من مديريات رازح و منبه وباقم الحدودية في محافظة صعدة تعرضت لقصف صاروخي ومدفعي سعودي.