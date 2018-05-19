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كسر زحف لمرتزقة العدوان بلحج

تصدى أبطال الجيش اليمني واللجان الشعبية اليوم لزحف لمرتزقة العدوان باتجاه طور الباحة بمحافظة لحج.

وأكد مصدر عسكري مصرع وإصابة عدد من المرتزقة خلال كسر زحف لهم باتجاه طور الباحة.

(سبأ)

















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