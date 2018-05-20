المؤتمرنت -

دك تجمعات لجنود العدوان ومرتزقته بنجران وجيزان

استهدفت القوة الصاروخية والمدفعية للجيش اليمني واللجان الشعبية اليوم تجمعات لجنود العدوان السعودي ومرتزقته في نجران وجيزان.



وأوضح مصدر عسكري أن قصفا صاروخيا ومدفعيا استهدفت تجمعات للجنود السعوديين ومرتزقتهم في موقعي المنارة وصلة بنجران.



وأكد المصدر إعطاب آلية عسكرية سعودية في صحراء البقع، وقنص أثنين من مرتزقة العدوان غرب موقع السديس بنجران.



وحسب وكالة الانباء اليمنية (سبأ) فقد أشار المصدر إلى أن القوة المدفعية دكت تجمعات للجنود السعوديين في مركز السمنة وشمال موقع العبادية بجيزان.

