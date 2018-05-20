المؤتمرنت -

رئيس المؤتمر يعزي امين الحزب الشيوعي الكوبي في ضحايا الطائرة المنكوبة

بعث رئيس المؤتمر الشعبي العام الشيخ صادق أمين ابو راس، برقية مواساة للأمين العام للحزب الشيوعي الكوبي، في ضحايا الطائرة المنكوبة ، جاء فيها :



الصديق‮/‬راؤول‮ ‬كاسترو‮- ‬الأمين‮ ‬العام‮ ‬للحزب‮ ‬الشيوعي‮ ‬الكوبي‮.. ‬المحترم



تلقينا‮ ‬ببالغ‮ ‬الأسى‮ ‬والحزن‮ ‬نبأ‮ ‬تحطم‮ ‬طائرة " بوينغ‮ ‬737‮‮ " التابعة‮ ‬للخطوط‮ ‬الجوية‮ ‬الكوبية‮ ‬بعد‮ ‬اقلاعها‮ ‬في‮ ‬رحلة‮ ‬داخلية‮ ‬من‮ ‬مطار‮ ‬خوسيه‮ ‬مارتي‮ ‬في‮ ‬العاصمة‮ ‬هافانا‮ ‬وراح‮ ‬ضحيتها‮ ‬104‮ .‬



وبهذا‮ ‬الحادث‮ ‬المأساوي‮ ‬الأليم‮ ‬أعبر‮ ‬لكم‮ ‬وللحزب‮ ‬الشيوعي‮ ‬والشعب‮ ‬الكوبي‮ ‬وأسر‮ ‬الضحايا‮ ‬باسمي‮ ‬وباسم‮ ‬كل‮ ‬قيادة‮ ‬وأعضاء‮ ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام‮ ‬عن‮ ‬عظيم‮ ‬التعازي‮ ‬والمواساة‮ ‬بهذا‮ ‬المصاب‮ ‬الجلل‮..‬



صادق‮ ‬أمين‮ ‬أبو‮ ‬راس

رئيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام

الجمهورية‮ ‬اليمنية

