المؤتمرنت -

الأرصاد ينبه من ارتفاع درجات الحرارة في المناطق الصحراوية

نبه المركز الوطني للأرصاد المواطنين في المناطق الصحراوية من ارتفاع درجات الحرارة العظمى وضربات الشمس خلال الـ24 ساعة القادمة .



وأوضح المركز في نشرته الجوية اليومية أن الأجواء في المناطق الصحراوية ستكون صحوة إلى غائمة جزئياً حارة بوجه عام , حيث قد تقترب درجات الحرارة العظمي في بعض المناطق من 40 درجة .



وتوقع المركز أن تكون الأجواء في المرتفعات الجبلية و الهضاب الداخلية صحوة إلى غائمة جزئياً أثناء الليل والصباح الباكر ، وستكون غائمة جزئياً إلى غائمة حيث تتشكل السحب الركامية الممطرة المصحوبة بالرعد أحياناً خلال فترتي الظهيرة والمساء على أجزاء من المرتفعات الغربية .



وأشار إلى أن الأجواء في المناطق الساحلية ستكون صحوة إلى غائمة جزئياً على السواحل الشرقية والجنوبية ، فيما ستكون الرياح شرقية إلى جنوبية شرقية معتدلة إلى نشطة تتراوح سرعتها من 10 إلى 20 عقدة .



وحسبما اوردته وكالة الانباء اليمنية (سبأ) فإن الأجواء في أرخبيل سقطرى ستكون غائمة جزئياً إلى غائمة والرياح سطحية إلى شمالية شرقية سرعتها تتراوح من ثمان إلى 18 عقدة .



فيما ستكون الأجواء صحوة إلى غائمة على السواحل الغربية والرياح سطحية معتدلة تنشط نهاراً ، وجنوبية غربية تتحول إلى شمالية غربية 17 ـ 25 عقدة وتعمل على إثارة الأتربة والرمال واضطراب البحر حيث يتوقع أن يتراوح ارتفاع الموج من مترين إلى ثلاثة أمتار

