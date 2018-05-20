المؤتمرنت -

30 مايو آخر موعد لاستكمال وثائق طلاب الثانوية

حددت اللجنة العليا للاختبارات في اجتماعها اليوم برئاسة نائب وزير التربية والتعليم الدكتور عبدالله الحامدي الـ 30 من شهر مايو الجاري آخر موعد لاستكمال وثائق الطلاب المتقدمين لاختبارات الثانوية العامة.



وحملت اللجنة مكاتب التربية والتعليم بالمحافظات المسؤولية في حال تم حرمان الطلاب الذين لم تستكمل وثائقهم من دخول الاختبارات .



واستعرضت اللجنة المهام والأعمال المنجزة خلال الفترة الماضية والاستعدادات الجارية لتنفيذ اختبارات الشهادتين الأساسية والثانوية , وكذا تقارير لجان المطبعة السرية والفحص والنظام والمراقبة .



وفي الاجتماع أكد نائب الوزير أهمية استكمال كافة الترتيبات اللازمة لإجراء الاختبارات في موعدها المحدد.. مشدداً على كافة اللجان العاملة في إدارة الاختبارات تعزيز جهودها لاستكمال إجراءات إصدار أرقام الجلوس .

(سبأ)

