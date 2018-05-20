المؤتمرنت -

ابو راس يعزي بوفاة الشيخ صالح العزيزي

بعث رئيس المؤتمر الشعبي العام، الشيخ صادق أمين ابو راس، برقية عزاء ومواساة بوفاة الشيخ صالح على العزيزي، محافظة ذمار، والذي وافاه الأجل بعد حياة حافلة بالعطاء وخدمة الوطن والمجتمع.



وفي برقية العزاء التي بعثها، لرئيس فرع المؤتمر بمديرية الحدأ، بمحافظة ذمار، احمد حسين العزيزي، وأولاد الفقيد ، وكافة آل العزيزي، عبّر رئيس المؤتمر الشعبي العام، باسمه وباسم قيادات وأعضاء وكوادر وأنصار المؤتمر الشعبي العام، عن صادق العزاء وعميق المواساة ، سائلاً المولى - جلّت قدرته - أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وعظيم مغفرته، وأن يسكنه فسيح جنانه، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

"إنا لله وإنا اليه راجعون"

