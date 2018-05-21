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على نهج الزعيم الشهيد .. رئيس مؤتمر حجة يشيد بحكمة ابو راس

بعث القائم بأعمال رئيس فرع المؤتمر الشعبي العام بمحافظة حجة الشيخ / يحيى على موسى برقية تهنئة لرئيس المؤتمر الشعبي العام، الشيخ صادق امين ابو راس، بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، سائلا المولى عز وجل ان يعيده على اليمن وقد تحقق لها الامن والسلام والاستقرار



وجاء في برقية رئيس مؤتمر حجة :" يحل علينا شهر رمضان والبلاد تمر بظروف عصيبة جراء العدوان السعودي الغاشم والحصار المفروض على البلاد "، وعبر الشيخ / يحيى على موسى، عن ثقته " في كرم الله سبحانه وتعالى، ورجال الجيش واللجان الشعبية الذين يسطرون أروع ملاحم الفداء والتصدي للعدوان "،



وأضاف رئيس مؤتمر حجة " كما نثق ان المؤتمر وغيره من الأحزاب والقوى السياسية الوطنية ستقدم الكثير من التنازلات لما من شأنه تحقيق السلم والأمن والاستقرار لهذا الوطن" ،



وقال " نثق في قيادتكم الحكيمة لهذا التنظيم الرائد وبأنكم ستتخذون من نهج الزعيم الشهيد / على عبدالله صالح ، رحمه الله، خطاً تمضون خلفه لتحقيق تطلعات وأمال كل قيادات وكوادر وأنصار المؤتمر".

