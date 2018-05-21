المؤتمرنت -

طيران العدوان يقصف محطة لشركة النفط بالصباحة

شن طيران العدوان السعودي غارتين متتاليتين على محطة للمشتقات النفطية التابعة لشركة النفط اليمنية بمنطقة الصباحة، وحسب مصادر محلية وشهود عيان، تحدثوا لـ" المؤتمرنت" فقد اشتعلت النيران في المحطة جراء القصف الذي استهدف أيضا ناقلة نفط كانت عند بوابة المحطة الواقع على طريق صنعاء- الحديدة،



وهرعت سيارات الإسعاف وعربات الدفاع المدني لاخماد النيران وإسعاف الجرحى وسط معلومات عن سقوط ضحايا مدنيين جراء الغارتين،



ويشن طيران العدوان غارات ممنهجة تستهدف محطات الوقود والكهرباء والاتصالات وشاحنات نقل البضائع والمشتقات النفطية في انتهاك صارخ للقانون الانساني الدولي واتفاقيات حقوق الانسان ومواثيق الأمم المتحدة.

