المؤتمرنت -

ابو راس يعزي بوفاة العميد مانع الزايدي

بعث رئيس المؤتمر الشعبي العام، الشيخ صادق أمين ابو راس، برقية عزاء ومواساة بوفاة العميد/ مانع احمدالزايدي، مديرية صرواح بمحافظة مأرب، والذي وافاه الأجل بعد حياة حافلة بالعطاء وخدمة الوطن والمجتمع.



وفي برقية العزاء التي بعثها الى شقيق الفقيد الشيخ / احمد ناجي الزايدي، عضو اللجنة الدائمة، وكافة آل الزايدي، بمديرية صرواح، محافظة مأرب، عبّر رئيس المؤتمر الشعبي العام، باسمه وباسم قيادات وأعضاء وكوادر وأنصار المؤتمر الشعبي العام، عن صادق العزاء وعميق المواساة ، سائلاً المولى - جلّت قدرته - أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وعظيم مغفرته، وأن يسكنه فسيح جنانه، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

"إنا لله وإنا اليه راجعون"

