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اطلاق صاروخ بدر 1 على مطار جيزان
الإثنين, 21-مايو-2018
المؤتمرنت
-
اطلاق صاروخ بدر 1 على مطار جيزان
أطلقت القوة الصاروخية للجيش اليمني واللجان الشعبية فجر اليوم صاروخاً باليستياً على مطار جيزان.
وأكد مصدر في القوة الصاروخية استهداف مطار جيزان بصاروخ باليستي نوع بدر ١ .
(سبأ)
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