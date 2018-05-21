المؤتمرنت -

اطلاق صاروخ بدر 1 على مطار جيزان

أطلقت القوة الصاروخية للجيش اليمني واللجان الشعبية فجر اليوم صاروخاً باليستياً على مطار جيزان.



وأكد مصدر في القوة الصاروخية استهداف مطار جيزان بصاروخ باليستي نوع بدر ١ .

(سبأ)

