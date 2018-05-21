المؤتمرنت -

ابو راس : الوحدة اليمنية هى المنجز الوطني الاعظم في التاريخ المعاصر

قال رئيس المؤتمر الشعبي العام، الشيخ صادق امين ابو راس، إن اعادة تحقيق الوحدة اليمنية، وميلاد الجمهورية اليمنية ، في الـ22 من مايو عام 1990م، الوحدة هي المنجز الوطني الأعظم الذي تحقق للشعب اليمني في تاريخه المعاصر، مستبعدا إمكانية تجيير هذا المنجز لشخص أو لحزب أو قوى ، واكد رئيس المؤتمر في افتتاحيته اسبوعة( الميثاق) أن الوحدة اليمنية ستبقى نتاجاً لمسيرة كفاح ونضال شعب ، وأن الدفاع عن الوحدة يعني الدفاع عن سيادة واستقلال اليمن وتحرير قراره‮ ‬من‮ ‬كل‮ ‬اشكال‮ ‬الوصاية‮ ‬الخارجية‮ ‬الاقليمية‮ ‬والدولية‮.‬



مشيرا في هذا السياق الى ان منجز اعادة تحقيق الوحدة اليمنية ، تجاوز باليمن واليمانيين كافة المشاريع الصغيرة المناطقية والجهوية والطائفية والمذهبية التي عمل على اشعالها أعداء اليمن لإبقائه ضعيفاً مقسماً في بنيته الوطنية وفي نسيجه الاجتماعي‮ ‬ليسهل‮ ‬الاستيلاء‮ ‬على‮ ‬موقعه‮ ‬الجغرافي‮ ‬الحيوي‮ ‬الاستراتيجي‮ ‬ونهب‮ ‬ثرواته‮ ‬وفرض‮ ‬الوصاية‮ ‬على‮ ‬ما‮ ‬تبقى‮ ‬منه‮ ‬لإدارة‮ ‬الصراعات‮ ‬التناحرية‮ ‬بين‮ ‬ابنائه‮.‬





واكد ابو راس اصطفاف المؤتمر الشعبي العام الى جانب انجاز الشعب اليمني في الوحدة والديمقراطية باعتباره التنظيم الذي جُبل على تحمُّل المسئوليات في سبيل تحقيق هذا الانجاز والذي تم بفضل الله ثم بوعي شعبنا وإرادة القيادتين السياسيتين‮ ‬بزعامة‮ ‬الشهيد‮ ‬علي‮ ‬عبدالله‮ ‬صالح‮ ‬رئيس‮ ‬الجمهورية‮ ‬الأسبق‮ ‬وأخيه‮ ‬علي‮ ‬سالم‮ ‬البيض‮ ‬نائب‮ ‬رئيس‮ ‬الجمهورية‮ ‬الأسبق‮ ‬الأمين‮ ‬العام‮ ‬للحزب‮ ‬الاشتراكي‮ ‬اليمني‮ -‬في‮ ‬الـ22‮ ‬من‮ ‬مايو‮ ‬الأغرّ‮ ‬1990م‮.‬

