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طيران العدوان يشن 9 غارات على ميدي

شن طيران العدوان السعودي اليوم تسع غارات على محافظة حجة.



وأوضح مصدر محلي بالمحافظة أن طيران العدوان شن تسع غارات على مناطق متفرقة بمديرية ميدي.

(سبأ)

