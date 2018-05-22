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المؤتمر نت - تلقى الشيخ صادق امين ابوراس رئيس المؤتمر الشعبي العام عددا من برقيات التهاني بمناسبة العيد الوطني الثامن والعشرين لإعادة تحقيق الوحدة اليمنية وقيام الجمهورية اليمنية .

رئيس المؤتمر يتلقى برقيات التهاني بمناسبة العيد الوطني للوحدة اليمنية
الثلاثاء, 22-مايو-2018
المؤتمرنت -
رئيس المؤتمر يتلقى برقيات التهاني بمناسبة العيد الوطني للوحدة اليمنية
تلقى الشيخ صادق امين ابوراس رئيس المؤتمر الشعبي العام عددا من برقيات التهاني بمناسبة العيد الوطني الثامن والعشرين لإعادة تحقيق الوحدة اليمنية وقيام الجمهورية اليمنية .

حيث تلقى برقية تهنئة من القائم بأعمال رئيس فرع المؤتمر الشعبي العام بمحافظة أرخبيل سقطرى سعيد مسعود عوض جاء فيها :نزف التهاني الى القيادة العليا للمؤتمر الشعبي العام ممثلة بالشيخ صادق امين ابوراس رئيس المؤتمر الشعبي العام واللجنة العامة واللجنة الدائمة والى فروع المؤتمر الشعبي العام بالمحافظات والى كافة ابناء شعبنا اليمني بمناسبه 22 مايو عيد الوحدة اليمنية التي تحققت في عهد وقياده الشهيد الزعيم علي عبدالله صالح. رئيس المؤتمر الشعبي العام ورئيس الجمهورية اليمنية الأسبق الذي حقق هذا المنجز التاريخي العظيم وسيكتب له في صفحات التاريخ بحروف من النور.
وقالت البرقية لقد تحققت في يوم الثاني والعشرين من مايو 1990 كل احلام الشعب اليمني في تحقيق الوحدة اليمنية ترجمه لأهداف الثورة اليمنية سبتمبر وأكتوبر المجيدتين حيث تحقق للوطن الكثير من المنجزات التنموية والدستورية والديمقراطية وحرية الصحافة والتعددية السياسية ومشاركة المرأة .

وتابعت البرقية وتحل علينا هذه المناسبة في ظل اوضاع ماساوية يمر بها الوطن ومحاولا لاستهداف الوحدة اليمنية التي نؤكد انها راسخة رسوخ الجبال وستتحطم كل المؤامرات التي تستهدفها .

كما تلقى رئيس المؤتمر الشعبي العام الشيخ صادق امين ابوراس برقية مماثلة من رئيس فرع المؤتمر الشعبي العام بمحافظة صعدة الشيخ / احمد حسن بخاش جاء فيها باسمي ونيابة عن جميع قيادات وأعضاء وأنصار المؤتمر الشعبي العام محافظة صعده ابعث إليكم اسمى آيات التهاني والتبريكات بمناسبة العيد الوطني الـ28 لتحقيق الوحدة اليمنية المباركة وقيام الجمهورية اليمنية ومن خلالكم إلى جميع قيادات وأعضاء وأنصار المؤتمر الشعبي العام وجميع أبناء يمننا العزيز الذي أشرق عليه نور صباح يوم 22 من مايو 1990 بوحدته المباركة التي كانت حلم كل اليمنيين واكبر وأعظم منجز تحقق لشعبنا اليمني.
وأضافت البرقية :إن ما يتعرض له الوطن من مساعي لتفكيكه وتمزيق وحدته يستوجب من جميع أبناء شعبنا العظيم ادارك هذه المخططات الخطيرة والحفاظ على وحدة اليمن أرضا وإنسانا ولملمة شتاتهم وصفوفهم وتغليب مصلحة اليمن فوق كل المصالح الشخصية والتصالح بعيدا عن الولاءات الخارجية والقبول بالجميع .

كما تلقى رئيس المؤتمر الشعبي العام برقية تهنئة بالعيد الوطني الثامن والعشرين لإعادة تحقيق الوحدة اليمنية من الدكتور جمال الخولاني عضو اللجنة العامة رئيس فرع المؤتمر الشعبي العام بامانة العاصمة هناؤه فيها باسمه ونيابة عن كافة الأطر والتكوينات التنظيمية القيادية والقاعدية لفرع المؤتمر الشعبي العام بامانة العاصمة صنعاء بالذكرى الثامنة والعشرين لقيام الجمهورية اليمنية .









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