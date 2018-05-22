المؤتمرنت -

ابوراس يعزي وزير الخارجية بوفاة والدته

بعث رئيس المؤتمر الشعبي العام، الشيخ صادق أمين ابو راس، برقية عزاء ومواساة إلى المهندس هشام شرف عضو اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام وزير الخارجية بوفاة والدته .

وفي برقية العزاء عبّر رئيس المؤتمر الشعبي العام، بإسمه وبإسم قيادات وأعضاء وكوادر وأنصار المؤتمر الشعبي العام، عن صادق العزاء وعميق المواساة ، سائلاً المولى - جلّت قدرته - أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته وعظيم مغفرته، وأن يسكنها فسيح جنانه، وأن يلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.

"إنا لله وإنا إليه راجعون"

