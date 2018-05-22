المؤتمرنت -

طيران العدوان يواصل استهداف الصيادين

واصل طيران العدوان السعودي استهداف الصيادين والممتلكات العامة والخاصة في عدد من محافظات الجمهورية خلال الـ 24 ساعة الماضية .



وأكد مصدر عسكري لوكالة(سبأ) استشهاد صياد وإصابة آخر وفقدان ثلاثة إثر استهداف العدوان لقاربهم بالقرب من جزيرة الطرفة بمحافظة الحديدة .



وأشار المصدر إلى أن الطيران استهدف قارباً آخر بالقرب من جزيرة الطرفة وأنباء عن سقوط ضحايا من الصيادين.



وأوضح المصدر أن طيران العدوان شن غارة على مديرية مجز و 11 غارة على مناطق متفرقة من مديرية كتاف بمحافظة صعدة ، مبيناً أن قصفاً صاروخياً ومدفعياً سعودياً استهدف مناطق متفرقة من مديريتي منبه و شدا الحدوديتين وأضرار في ممتلكات المواطنين .



ولفت المصدر إلى احتراق إحدى ناقلات النفط إثر غارة لطيران العدوان استهدفت شركة النفط في منطقة الصباحة بمحافظة صنعاء .



وشن الطيران المعادي غارة على مديرية الصلو بمحافظة تعز ، و ألقى قنبلة ضوئية في سماء مديرية الشاهل كما شن تسع غارات على مناطق متفرقة من مديرية ميدي بمحافظة حجة .



وفي نجران شن طيران العدوان الأمريكي السعودي غارتين على موقع الطلعة .

