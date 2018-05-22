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المؤتمر نت - استهدفت القوة الصاروخية مطار جيزان ، فيما قصفت المدفعية تجمعات مرتزقة الجيش السعودي في عدد من الجبهات

استهداف مطار جيزان وقصف مدفعي على تجمعات العدو
الثلاثاء, 22-مايو-2018
المؤتمرنت -
استهداف مطار جيزان وقصف مدفعي على تجمعات العدو
استهدفت القوة الصاروخية مطار جيزان ، فيما قصفت المدفعية تجمعات مرتزقة الجيش السعودي في عدد من الجبهات وكسر زحف واسع لهم في نجران ، كما تم تدمير ثلاث آليات محملة بالمرتزقة خلال الـ 24 ساعة الماضية .

وأوضح مصدر عسكري أن القوة الصاروخية أطلقت صاروخاً باليستياً نوع بدر 1 على مطار جيزان ، فيما استهدفت المدفعية تجمعات للمرتزقة في الحثيرة بعدد من القذائف .

وأكد المصدر انكسار زحف واسع لمرتزقة الجيش السعودي على صحراء البقع قبالة نجران أسفر عن مصرع وجرح عدد منهم ، في حين استهدفت المدفعية تجمعات المرتزقة قبالة منفذ الخضراء .

وذكر المصدر أن المرتزق العقيد محمد المعزبي قائد ما يسمى الكتيبة الخامسة بلواء النصر لقي مصرعه بنيران الجيش واللجان الشعبية في جبهة صبرين بمديرية خب والشعف في محافظة الجوف .

ولقي عدد من المرتزقة مصرعهم وأصيب آخرون إثر تدمير آلية محملة بهم في الجبهة نفسها ، كما فجرت وحدة الهندسة بالجيش واللجان الشعبية آلية محملة بالمرتزقة شرق الخليفين بالمديرية ومصرع كل من كانوا على متنها .

وفي محافظة البيضاء قتل المرتزق فضل علي محمد الحبجي الحميقاني بنيران الجيش واللجان الشعبية في جبهة حبج .

ولفت المصدر إلى أن المرتزقة محمد عبده علي الصلوي و أحمد هائل سعيد عبده الصلوي و حمزة محمد عبدالعزيز الصلوي وعارف الطيب الصلوي لقوا مصرعهم بنيران الجيش واللجان في جبهة الصلو بمحافظة تعز .

وأفاد المصدر أنه تم تدمير آلية للمرتزقة ومصرع من كانوا على متنها في جبهة الساحل الغربي .

ودكت مدفعية الجيش واللجان الشعبية تجمعات لمرتزقة الجيش السعودي شمال صحراء ميدي .


سبأ








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