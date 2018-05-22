المؤتمر نت -

الأرصاد: تحول المنخفض الجوي المتعمق إلى عاصفة إعصارية

توقع المركز الوطني للأرصاد تحول المنخفض الجوي المتعمق إلى عاصفة إعصارية (ماكونو).





وأوضح المركز أنه من خلال تحليل خرائط المركز الوطني للأرصاد وصور الأقمار الاصطناعية وخرائط الطقس السطحية والعلوية وتقارير المراكز الإقليمية والدولية المختصة بالأعاصير الاستوائية، تحول المنخفض الجوي المتعمق إلى عاصفة إعصارية (ماكونو) وتتمركز جنوب غرب البحر العربي.



وأشار المركز في نشرته التحذيرية اليوم إلى أن موقع المنخفض الجوي المتعمق يبعد 355 كم عن سقطرى و738 كم عن المهرة و897 كم عن المكلا.



وتوقع المركز أن يكون الطقس على أرخبيل سقطرى سماء ملبدة بالغيوم مع هطول أمطار غزيرة مصحوبة بعواصف رعدية، والرياح نشطة السرعة تصل إلى 50 عقدة والرؤية الأفقية منخفضة وحالة البحر مضطرب إلى شديد الاضطراب وارتفاع الموج ما بين 3 إلى 4 أمتار.



وجدد المركز تحذيره للمواطنين وربابنة السفن بكافة أنواعها والصادين ومرتادي البحر من سوء الأحوال الجوية الخطرة في أرخبيل سقطرى والمناطق المجاورة لها والاضطراب الشديد للبحر، داعيا إلى عدم الإبحار في المناطق المذكورة.



سبأ