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ابوراس يعزي العميد يحيى صالح بوفاة نجله كنعان

بعث الشيخ صادق أمين ابوراس رئيس المؤتمر الشعبي العام برقية عزاء ومواساة الى العميد يحيى محمد عبدالله صالح في وفاة نجله كنعان جاء فيها :





الاخ / العميد يحيى محمد عبدالله صالح

عضو اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام



ببالغ الحزن و الألم تلقينا نبأ وفاة نجلكم المغفور له بإذن الله كنعان يحيى محمد عبدالله صالح الذي وافته المنية امس الثلاثاء .

ونحن اذ نشاطركم المكم وحزنكم الشديدين فإني باسمي شخصيا ونيابة عن كافة قيادات وقواعد وكوادر واعضاء المؤتمر الشعبي العام نعبر لكم عن عميق المواساة برحيل فقيدكم كنعان سائلين المولى عزوجل ان يتغمده بواسع رحمته وان يسكنه فسيح جناته وان يلهمكم وأهلكم وذويكم الصبر والسلوان .



إنا لله وإنا اليه راجعون

أخوكم صادق بن امين ابوراس

رئيس المؤتمر الشعبي العام