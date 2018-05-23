المؤتمرنت -

الارصاد يصدر تحذير عن العاصفة الإعصارية 'ماكونو'

توقع المركز الوطني للأرصاد مرور العاصفة الإعصارية "ماكونو" شرق أرخبيل سقطرى خلال الست الساعات القادمة.



وأوضح المركز أنه من خلال تحليل خرائط المركز الوطني للأرصاد وصور الأقمار الاصطناعية وخرائط الطقس السطحية والعلوية وتقارير المراكز الإقليمية والدولية المختصة بالأعاصير الاستوائية، تم تحديد مركز العاصفة الإعصارية والتي تتمركز حاليا جنوب غرب البحر العربي.



وأشار المركز في نشرته التحذيرية إلى أن موقع العاصفة الإعصارية التي تسير بسرعة 13 كم في الساعة، يبعد 329 كم عن سقطرى و734 كم عن المهرة و894 كم عن المكلا.



ولفت المركز إلى أن السحب الركامية والركامية المزنية تغطي معظم أجزاء أرخبيل سقطرى يرافقها هطول مطار غزيرة. مبينا أن السحب انتشرت على السواحل الشرقية والجنوبية الشرقية للبلاد.



وجدد المركز تحذيره للمواطنين وربابنة السفن بكافة أنواعها والصادين ومرتادي البحر من سوء الأحوال الجوية الخطرة في أرخبيل سقطرى والمناطق المجاورة لها والاضطراب الشديد للبحر، داعيا إلى عدم الإبحار في المناطق المذكورة.