المؤتمر نت -

العواضي يعزي بوفاة كنعان صالح

بعث الشيخ ياسر العواضي الامين العام المساعد للمؤتمر الشعبي العام برقية عزاء ومواساة بوفاة كنعان يحي صالح جاء فيها:

بسم الله الرحمن الرحيم



سعادة الاخ العزيز السفير / احمد علي عبدالله صالح* المحترم

الاخ العميد الركن / يحيى محمد عبدالله صالح* المحترم



تحية وبعد :

ببالغ الأسى والحزن تلقينا نبآ وفاة ولدكم الشاب النقيب /

كنعان يحيى محمد عبدالله صالح رحمة الله يومنا هذا الثلاثاء 6 رمضان 1439 هجرية الموافق 22 مايو 2018 م في العاصمة العُمانية مسقط..



وبهذا المصاب نتقدم اليكم ومن خلالكم لكافة اسرتكم الكريمة بصادق التعازي والمواساة سائلين الله ان يرحمه ويغفر له وان يسكنه فسيح جناته إنه سميع مجيب واعظم الله اجركم وألهمكم الصبر والسلوان



*وانا لله وانا اليه راجعون*

اخوكم

ياسر العواضي

الامين العام المساعد للمؤتمر الشعبي العام