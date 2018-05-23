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الخولاني يرأس اجتماع لفروع المؤتمر بالأمانة ويؤكد هناك خطةشاملةلشهر رمضان

رأس المهندس جمال الخولاني عضو اللجنه العامه للمؤتمر رئيس فرع المؤتمر بأمانة العاصمه اجتماعا تنظيميا تدشينيا لخطة الفرع خلال شهر رمضان

وفي تصريح للميثاق نت حيا المهندس جمال الخولاني في مستهله حلول الذكرى ال28 للعيد الوطني الاغر مهنئا مختلف فعاليات المؤتمر وكل حلفاءه وجماهير شعبنا بأطلالة هذه المناسبه الوطنيه التاريخيه و التي تأتي في ضل مرحلة خطيره يمر بها وطننا وشعبنا وتستهدف كيانه الوطني وانجازاته التلريخيه في الثوره والجمهوريه والوحده واوضح المهندس الخولاني ا ان هذا الاجتماع الذي رأسه مساء امس والذي حضرته القيادات المؤتمريه بفروع التنظيم بمديريات ودوائر امانة العاصمه كرس للوقوف امام خطة الفرع خلال شهر رمضان المبارك

وقال رئيس الفرع : ان برنامجا للامسيات الرمضانيه سيتم تدشينه ابتدا من اليوم في اطار الفروع وتحضره مختلف الفعاليات المؤتمريه من قيادات المراكز والجماعات التنظيميه وأعضاء اللجنه الدائمه والشخصيات الاجتماعيه ورجال الاعمال

واوضح رئيس الفرع في هذا الصدد انه سيتم التركيز في هذه الفعاليات على الدعوه للتبرعات لتنفيذ العديد من المناشط الاجتماعيه والخيريه ومنها اقامة مطابخ خيريه لتفديم وجبات الافطار للحالات التي بحاجه الى العون والمساعده

وأعرب الخولاني في ختام تصريحه عن ثقته الكبيره ان تسجل الفعاليات المؤتمريه حضورا فاعلا في تنفيذ خطة الفرع بالصوره التي تتفق مع مكانة المؤتمر الشعبي العام