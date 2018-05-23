المؤتمر نت -

رئيس المؤتمر يعزي السفير أحمد علي

بعث الشيخ صادق أمين ابوراس برقية عزاء ومواساة الى السفير أحمد علي عبدالله صالح بوفاة الشاب كنعان يحيى محمد عبدالله صالح جاء فيها :



الاخ السفير / أحمد علي عبدالله صالح



ببالغ الحزن والأسى تلقينا نبأ وفاة الشاب كنعان يحيى محمد عبدالله صالح الذي انتقل الى جوار ربه يوم أمس الثلاثاء في العاصمة العمانية مسقط .



إنني واذ اشاطركم الحزن والاسى أعبر لكم باسمي شخصيا ونيابة عن كافة قيادات وقواعد واعضاء وانصار المؤتمر الشعبي العام عن عميق المواساة لمصابكم الجلل سائلا الله العلي القدير ان يتغمد الفقيد كنعان بواسع رحمته وعظيم مغفرته وان يسكنه فسيح جناته وان يلهمكم وذويه واهله واسرته الصبر والسلوان .

إنا لله وإنا اليه راجعون .



اخوكم /صادق أمين ابوراس

رئيس المؤتمر الشعبي العام