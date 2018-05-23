الأربعاء, 23-مايو-2018 الساعة: 02:45 ص - آخر تحديث: 01:54 ص (54: 10) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
الصفحة الرئيسية
افتتاحية
أخبار
اقتصاد
محافظات
رياضة
ثقافة
دين
حوار
مغتربون
قضايا وآراء
مجتمع مدني
علوم وتقنية
فنون ومنوعات
كتب ودراسات
عربي ودولي
وثائق ونصوص
إستطلاعات وتقارير
شهيد اليمن عبدالغني
خليجي 20
فيديو المؤتمرنت
عدسة المؤتمرنت
اليمن(شهداء الإرهاب)
إقرأ في المؤتمر نت
عاجل: بيان هام صادر عن اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام (نص البيان)
المؤتمرنت
الوحدة‮ ‬والمشروع ‬الوطني
بقلم‮/‬صادق‮ ‬بن‮ ‬أمين‮ ‬أبو‮ ‬راس*
أمين ابو راس .. قطب راسخ وعلم شامح من أعلام النضال
نبهان الفالحي
حين استشهدت صمود ومات كل العالم .
عبد الحميد الغرباني
ابو راس.. مواقف لا تقبل المزايدة
راسل القرشي
حفل شواء لعروسين
د. ابتسام المتوكل
بن دغر.. إذا لم تستح فقل ماشئت!!!
رجاء الفضلي
لكم التحية مع حشود السبعين
توفيق الشرعبي
في يوم المرأة العالمي: التحية لحفيدات بلقيس وأروى
بقلم فائقة السيد
جامل ونيران الحقد التي أفقدته بصره وبصيرته!!
رجاء الفضلي
حيوية (العامة) والقواعد في تشكيل مشهد جديد
يحيى نوري
أخبار
المؤتمر نت - بعث الشيخ صادق أمين ابوراس برقية عزاء ومواساة الى السفير أحمد علي عبدالله صالح بوفاة الشاب كنعان يحيى محمد عبدالله صالح

رئيس المؤتمر يعزي السفير أحمد علي
الأربعاء, 23-مايو-2018
المؤتمر نت -
رئيس المؤتمر يعزي السفير أحمد علي
بعث الشيخ صادق أمين ابوراس برقية عزاء ومواساة الى السفير أحمد علي عبدالله صالح بوفاة الشاب كنعان يحيى محمد عبدالله صالح جاء فيها :

الاخ السفير / أحمد علي عبدالله صالح

ببالغ الحزن والأسى تلقينا نبأ وفاة الشاب كنعان يحيى محمد عبدالله صالح الذي انتقل الى جوار ربه يوم أمس الثلاثاء في العاصمة العمانية مسقط .

إنني واذ اشاطركم الحزن والاسى أعبر لكم باسمي شخصيا ونيابة عن كافة قيادات وقواعد واعضاء وانصار المؤتمر الشعبي العام عن عميق المواساة لمصابكم الجلل سائلا الله العلي القدير ان يتغمد الفقيد كنعان بواسع رحمته وعظيم مغفرته وان يسكنه فسيح جناته وان يلهمكم وذويه واهله واسرته الصبر والسلوان .
إنا لله وإنا اليه راجعون .

اخوكم /صادق أمين ابوراس
رئيس المؤتمر الشعبي العام








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"
عناوين أخرى متفرقة
أخبار: ابوراس يعزي العميد يحيى صالح بوفاة نجله كنعان
علوم وتقنية: أبل أمام المحكمة بسبب عيوب في السماعات
عربي ودولي: فلسطين تطالب محكمة الجنايات التحقيق بجرائم اسرائيل
أخبار: طيران العدوان 11 غارات على حرض والحديدة
أخبار: استهداف تجمعات مرتزقة العدوان في عددمن الجبهات
أخبار: الأرصاد: تحول المنخفض الجوي المتعمق إلى عاصفة إعصارية
أخبار: استهداف مطار جيزان وقصف مدفعي على تجمعات العدو
أخبار: طيران العدوان يواصل استهداف الصيادين
أخبار: ابوراس يعزي وزير الخارجية بوفاة والدته
أخبار: رئيس المؤتمر يتلقى برقيات التهاني بمناسبة العيد الوطني للوحدة اليمنية
أخبار: الجوف .. تدمير آليتين لمرتزقة العدوان
عربي ودولي: الصحة الفلسطينية: 112 شهيدا بمسيرات العودة
أخبار: 12 غارة للعدوان السعودي على 5 محافظات
أخبار: طيران العدوان يشن 9 غارات على ميدي
قضايا وآراء: الوحدة‮ ‬والمشروع ‬الوطني
أخبار: ابو راس : الوحدة اليمنية المنجز الوطني الاعظم في التاريخ المعاصر
أخبار: اطلاق صاروخ بدر 1 على مطار جيزان
أخبار: ابو راس يعزي بوفاة العميد مانع الزايدي
أخبار: طيران العدوان يقصف محطة لشركة النفط بالصباحة
أخبار: .رئيس مؤتمر حجة يشيد بحكمة ابو راس
أخبار: تدمير آليتين عسكريتين للعدوان في نجران وجيزان
أخبار: اعلان هام من وزارة الخدمة المدنية
أخبار: ابو راس يعزي بوفاة الشيخ صالح العزيزي
رياضة: تقدم المنتخب الوطني في تصنيف الفيفا
أخبار: 30 مايو آخر موعد لاستكمال وثائق طلاب الثانوية
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2018