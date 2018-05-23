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رئيس مؤتمر لحج يهنئ ابوراس بعيد الوحدة

تلقى الشيخ صادق أمين ابوراس رئيس المؤتمر الشعبي العام برقية تهنئة بمناسبة العيد الوطني الثامن والعشرين لاعادة تحقيق الوحدة اليمنية وقيام الجمهورية اليمنية من الدكتور قاسم لبوزة عضو اللجنة العامة رئيس فرع المؤتمر الشعبي العام جاء فيها :



الاخ المناضل الشيخ / صادق امين ابو راس

رئيس المؤتمر الشعبي العام.... الاكرم



بمناسبة العيد الوطني ال28 للجمهورية اليمنية 22مايو ..اتوجه اليكم ومن خلالكم الى الاخوه الامنا العامون المساعدون والى اعضاء اللجنة العامة واللجنة الدائمة والى جميع اعضاء ومناصري تنظيمنا الوحدوي الرائد - المؤتمر الشعبي العام .. والى كافة ابناء شعبنا اليمني .. بالتهاني الحارة وأصدق التبريكات بهذه المناسبة الوطنية الخالدة - اعادة تحقيق الوحده اليمنيه - التي توجت عقودا طويلة من عطاءات ونضالات وتضحيات اليمنيين شمالا وجنوبا وشرقا وغربا وصولا إلى تحقيق هذا الحلم في مرحلة مفصلية من تاريخ امتنا العربية التواقة دوما الى التحام هذا المنجز الوحدوي اليمني بحلم الوحدة العربية الكبرى .



واليوم نحتفل بهذه المناسبة الغالية على نفوس كل اليمنيين الاحرار.. والعدوان والحصار يواصل هجمته الشرسة على وطننا للعام الرابع على التوالي في ظل بروز تحديات ودسائس ومؤمرات من قبل المحتلين ومرتزقتهم تستهدف اليمن ووحدته ومكتسباته ..لكنها حتما سيكتب لها الفشل الذريع بفعل وعي وصمود اليمنيين وعدالة قضيتهم .

كما اننا على ثقة بأن مثل هذه هذه المناسبة وأمثالها من المناسبات الوطنية والدينية ستكون منطلقاً لمزيد من الصمود والوحدة وحماية وطننا وامنه واستقراره ودحر المحتلين من كل شبر فيه ومواجهة دول تحالف العدوان بقيادة السعودية بمزيد من التضحيات حتى تحقيق النصر لينعم الشعب اليمني بالأمن والاستقرار والسكينة العامة والرخاء والتنمية والسؤدد..

سدد الله على طريق الخير هداكم ..وكل عام وانتم بخير

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته



اخوكم/

د. قاسم محمد لبوزة

عضو اللجنة العامة

رئيس فرع المؤتمر الشعبي العام م/ لحج