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طيران العدوان يشن غارة على الحديدة

شن طيران العدوان السعودي الليلة الماضية غارة على مديرية الحالي بمحافظة الحديدة.



وأوضح مصدر محلي بالمديرية أن طيران العدوان استهدف بغارة منطقة الجبانة بمديرية الحالي.

(سبأ)

