المؤتمرنت -

المعكّر يستعرض أهم منجزات الوحدة ويهنئ ابو راس بعيدها الـ(28)

قال رئيس فرع المؤتمر الشعبي العام بمحافظة الضالع، إن الديمقراطية وحرية الصحافة والتعددية السياسية تعد أهم منجزات ومكاسب اعادة تحقيق الوحدة اليمنية ، وإعلان قيام الجمهورية اليمنية، في الـ(22) من مايو عام 1990م،



واشار القيادي المؤتمري احمد عبادي المعكر، الى أن الوحدة اليمنية وضعت صندوق الانتخابات طريقا آمنا للوصول الى السلطة بعيدا عن المدفع والدبابة والانقلابات وأعمال الفوضى والتخريب،



وفي برقية تهنئة لرئيس المؤتمر بمناسبة ذكرى 22 مايو، قال المعكّر انهم في المؤتمر الشعبي العام مطالبون اكثر من اي وقت مضى ببذل الجهود والعمل على إيقاف الحروب والعودة للحوار الذي يجسد العودة الى التداول السلمي للسلطة بعيدا عن العنف والاقتتال.



وتلقى رئيس المؤتمر الشعبي العام الشيخ صادق امين ابو راس برقية تهنئة من رئيس فرع المؤتمر بمحافظة الضالع، بمناسبة حلول العيد الـ(28) لقيام الجمهورية اليمنية،( المؤتمرنت) ينشر فيما يلي نصها :



الاخ/الشيخ صادق امين ابو راس رئيس المؤتمر الشعبي العام المحترم

عيد مبارك وكل عام وانتم والشعب اليمني بألف خير



بمناسبة الذكرى (28) لإعادة تحقيق الوحدة اليمنية المباركة يسرني ونيابة عن زملائي قيادات واعضاء المؤتمر الشعبي العام بمحافظة الضالع ان نرفع اليكم ازكى التهاني واصدق التبريكات بهذه المناسبة الغالية، والتي تأتي والوطن والشعب اليمني يمر في أصعب الظروف وأخطرها ، سائلين الله ان يحفظ بلادنا وان يتوقف نزيف الدم وإزهاق الأرواح، وذلك بسبب شهوة السلطة بعنف السلاح والكذب والتظليل باسم الدين، وجميعنا يعلم اهم ثمار تحقيق الوحدة في (22) مايو 1990م وهي الديمقراطية وحرية الصحافة والاعلام والتعددية السياسية ، يعني تم اختيار الصندوق طريقا للوصول الى حكم البلد بدلاً من المدفع والدبابة والانقلابات.



وبالتالي استغلت الجماعات الدينية، ما يسمى ثورات الربيع العربي لاسقاط الانظمة وتدمير الجيوش فيها منها بلادنا ، وها نحن ندفع الثمن لتلك الأوهام المقصودة للوصول للحكم عبر الفوضى والتدمير،



وعليه، اننا مطالبين اكثر من اي وقت مضى من قبل الشعب اليمني عامه وقواعد المؤتمر الشعبي العام خاصة ، الى بذل الجهود التي من شأنها الوصول إلى ايقاف الحرب والعودة للحوار الذي يجسد العودة الى التداول السلمي للسلطة بعيد عن العنف والاقتتال ، وان نحافظ على الوحدة اليمنية التي كانت اهم منجز تحقق ليس للشعب اليمني فحسب بل للأمة العربية جمعا والحفاظ عليها بما يلبي طموح الشعب



وختاماً لكم منا اصدق التهاني والتبريكات ، والى كل قيادة المؤتمر، الامناء المساعدون وأعضاء اللجنة العامة

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

وكل عام وانتم بخير

اخوكم /

احمد عبادي المعكر

رئيس فرع المؤتمر الشعبي العام بمحافظة الضالع



21/مايو/ 2018م

