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المؤتمر نت - اكد رئيس فرع المؤتمر الشعبي العام بمحافظة ابين،احمد ناصر جرفوش، رسوخ الوحدة اليمنية وثباتها كرسوخ وثبات جبال اليمن الشامخة ، مشيرا في برقية تهنئة بعثها لرئيس المؤتمر الشعبي العام، الشيخ صادق امين ابو راس، ان الـ(22)

رئيس مؤتمر أبين يؤكد رسوخ الوحدة في عيدها الـ(28)
الخميس, 24-مايو-2018
المؤتمرنت -
رئيس مؤتمر أبين يؤكد رسوخ الوحدة في عيدها الـ(28)
اكد رئيس فرع المؤتمر الشعبي العام بمحافظة ابين،احمد ناصر جرفوش، رسوخ الوحدة اليمنية وثباتها كرسوخ وثبات جبال اليمن الشامخة ، مشيرا في برقية تهنئة بعثها لرئيس المؤتمر الشعبي العام، الشيخ صادق امين ابو راس، ان الـ(22) من مايو 1990م، حدثا تاريخيا عظيما واهم منجز تحقق للشعب اليمني في العصر الحديث

وجدد رئيس مؤتمر أبين العهد بالوفاء والصمود والدفاع عن الوطن ووحدته

(المؤتمرنت) ينشر فيما يلي نص البرقية:

نزف التهاني الى القيادة العليا للمؤتمر الشعبي العام ممثلة بالشيخ صادق امين ابوراس رئيس المؤتمر الشعبي العام واللجنة العامة واللجنة الدائمة، والى فروع المؤتمر الشعبي العام بالمحافظات ، والى كافة ابناء شعبنا اليمني بمناسبة 22 مايو عيد الوحدة اليمنية التي تحققت في عهد وقيادة الشهيد الزعيم علي عبدالله صالح. رئيس المؤتمر الشعبي العام ورئيس الجمهورية اليمنية الأسبق الذي حقق هذا المنجز التاريخي العظيم، وسيكتب له في صفحات التاريخ بحروف من نور .

وبهذه المناسبة يسرني باسمي ونيابة عن قيادة وقواعد وأعضاء وأنصار المؤتمر الشعبي العام بمحافظة ابين أن أرفع إليكم بأسمى آيات التهاني وأطيب التبريكات بمناسبة العيد الوطني الـ28لقيام الجمهورية اليمنية، في الـ22 من مايو 1990م الذي يعتبر حدثاً تاريخياً عظيماً والذي يعد المنجز الأهم مما تم تحقيقه من منجزات لأبناء الشعب اليمني.

ونؤكد لكم بأن الوحدة اليمنية راسخة وثابتة كرسوخ وثبات جبال اليمن الشامخة

وسنظل كما عهد تمونا أوفياء صامدون ومدافعون عن الوطن ووحدته وعن حزبنا الرائد المؤتمر الشعبي العام
متمنياً لكم دوام الصحة والعافية
وكل عام وانتم بخير

مع تقديرنا واحترامنا
اخوكم / الاستاذ احمد ناصر جرفوش
رئيس المؤتمر الشعبي العام محافظه ابين








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