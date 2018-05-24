المؤتمرنت -

الأرصاد يجدد تحذيره للصيادين في سقطرى

توقع المركز الوطني للأرصاد مرور مركز العاصفة الإعصارية "ماكونو" شرق جزيرة سقطرى خلال الساعات القادمة.

وأوضح المركز أن العاصفة الإعصارية تتحرك باتجاه الشمال بسرعة تسعة كيلو مترات في الساعة مصحوبة بأمطار غزيرة بلغت خلال الست الساعات الماضية في محطة الرصد الجوي في جزيرة سقطرى 101 ملم.

وأشار المركز إلى أنه من خلال تحليل خرائط المركز الوطني للأرصاد وصور الأقمار الاصطناعية وخرائط الطقس السطحية والعلوية وتقارير المراكز الإقليمية والدولية المختصة بالأعاصير الاستوائية وخرائط التنبؤات، تم تحديد مركز العاصفة الإعصارية عند خط عرض 3ر12 شمالا وخط طول 9ر55 شرقا.



وأشار المركز إلى أن العاصفة الإعصارية تبعد 100 كم عن سقطرى و500 كم عن المهرة و710 كم عن المكلا.



كما توقع المركز أن يكون الطقس سماء ملبدة بالغيوم مع هطول أمطار غزيرة مصحوبة بعواصف رعدية على أرخبيل سقطرى وسحب عالية إلى متوسطة على المهرة والمكلا والرياح شديدة تصل سرعتها إلى 97 عقدة والرؤية منخفضة، فيما يكون البحر هائج جدا على أرخبيل سقطرى وارتفاع الموج ما بين 5 إلى 7 أمتار ويمتد اضطراب البحر إلى السواحل الجنوبية والشرقية.



وحسب وكالة الانباء اليمنية (سبأ) فقد جدد المركز تحذيره للمواطنين وربابنة السفن بكافة أنواعها والصادين ومرتادي البحر من سوء الأحوال الجوية الخطرة في أرخبيل سقطرى والمناطق المجاورة لها والاضطراب الشديد للبحر، داعيا إلى عدم الإبحار في المناطق المذكورة.

