المؤتمرنت -

ابو راس يعزي بوفاة الشيخ احمد القعود

بعث رئيس المؤتمر الشعبي العام، الشيخ صادق أمين ابو راس، برقية عزاء ومواساة بوفاة الشيخ احمد حسين القعود، مديرية افلح الشام بمحافظة حجة، والذي وافاه الأجل بعد حياة حافلة بالعطاء وخدمة الوطن والمجتمع.



وفي برقية العزاء التي بعثها، لنجل الفقيد الشيخ/ عادل احمد حسين القعود ، وإخوانه ، وكافة آل القعود، عبّر رئيس المؤتمر الشعبي العام، باسمه وباسم قيادات وأعضاء وكوادر وأنصار المؤتمر الشعبي العام، عن صادق العزاء وعميق المواساة ، سائلاً المولى - جلّت قدرته - أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وعظيم مغفرته، وأن يسكنه فسيح جنانه، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.



"إنا لله وإنا اليه راجعون"

