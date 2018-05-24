المؤتمرنت -

استهداف مواقع وتجمعات للعدوان ومرتزقته

استهدفت القوتين الصاروخية والمدفعية للجيش اليمني واللجان الشعبية مواقع وتجمعات العدو السعودي ومرتزقته خلال الـ24 ساعة الماضية .



وأوضح مصدر عسكري أن القوة الصاروخية أطلقت صلية صواريخ كاتيوشا على تجمعات للجيش السعودي في معسكر جبال العقبة خلف الخوبة ، وتجمعات أخرى للجنود في معسكر العطار بجيزان محققة إصابات مباشرة .

وأشار المصدر إلى أن مدفعية الجيش واللجان الشعبية قصفت تجمعات لمرتزقة الجيش السعودي في صحراء البقع بنجران .

وحسب وكالة الانباء اليمنية (سبأ) فقد أكد المصدر مصرع وإصابة عدد كبير من المرتزقة باستهداف تجمعات لهم وآلياتهم في جبهة الساحل الغربي بتعز بصاروخ زلزال2 وعدد من قذائف المدفعية .

