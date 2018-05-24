المؤتمرنت -

قيادات مؤتمر المحويت تهنئ ابو راس بالعيد الوطني

تلقى رئيس المؤتمر الشعبي العام الشيخ صادق امين ابو راس برقية تهنئة بمناسبة الذكرى الـ28 لاعادة تحقيق الوحدة اليمنية وقيام الجمهورية اليمنية في الـ22 من مايو 1990م، من اعضاء وقيادات المؤتمر الشعبي العام بمحافظة المحويت،



وعبر اعضاء وقيادات مؤتمر المحويت عن اسمى آيات التهاني والتبريكات لرئيس المؤتمر الشيخ صادق امين ابو راس، بهذه المناسبة الوطنية الغالية، مثمنين له تحمله عناء مسئولية قيادة المؤتمر في هذه المرحلة التاريخية العاصفة،



سائلين المولى - عز وجل- ان يحفظ اليمن وشعبها من كل مكره، وان يعيد هذه المناسبة على اليمن وقد استعاد أمنه واستقراره واستقلاله،

