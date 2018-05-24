الخميس, 24-مايو-2018 الساعة: 11:48 م - آخر تحديث: 11:19 م (19: 08) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
الصفحة الرئيسية
افتتاحية
أخبار
اقتصاد
محافظات
رياضة
ثقافة
دين
حوار
مغتربون
قضايا وآراء
مجتمع مدني
علوم وتقنية
فنون ومنوعات
كتب ودراسات
عربي ودولي
وثائق ونصوص
إستطلاعات وتقارير
شهيد اليمن عبدالغني
خليجي 20
فيديو المؤتمرنت
عدسة المؤتمرنت
اليمن(شهداء الإرهاب)
إقرأ في المؤتمر نت
عاجل: بيان هام صادر عن اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام (نص البيان)
المؤتمرنت
الوحدة‮ ‬والمشروع ‬الوطني
بقلم‮/‬صادق‮ ‬بن‮ ‬أمين‮ ‬أبو‮ ‬راس*
أمين ابو راس .. قطب راسخ وعلم شامح من أعلام النضال
نبهان الفالحي
حين استشهدت صمود ومات كل العالم .
عبد الحميد الغرباني
ابو راس.. مواقف لا تقبل المزايدة
راسل القرشي
حفل شواء لعروسين
د. ابتسام المتوكل
بن دغر.. إذا لم تستح فقل ماشئت!!!
رجاء الفضلي
لكم التحية مع حشود السبعين
توفيق الشرعبي
في يوم المرأة العالمي: التحية لحفيدات بلقيس وأروى
بقلم فائقة السيد
جامل ونيران الحقد التي أفقدته بصره وبصيرته!!
رجاء الفضلي
حيوية (العامة) والقواعد في تشكيل مشهد جديد
يحيى نوري
أخبار
المؤتمر نت - تلقى رئيس المؤتمر الشعبي العام الشيخ صادق امين ابو راس برقية تهنئة بمناسبة الذكرى الـ28 لاعادة تحقيق الوحدة اليمنية وقيام الجمهورية اليمنية في الـ22 من مايو 1990م، من اعضاء وقيادات المؤتمر الشعبي العام بمحافظة

قيادات مؤتمر المحويت تهنئ ابو راس بالعيد الوطني
الخميس, 24-مايو-2018
المؤتمرنت -
قيادات مؤتمر المحويت تهنئ ابو راس بالعيد الوطني
تلقى رئيس المؤتمر الشعبي العام الشيخ صادق امين ابو راس برقية تهنئة بمناسبة الذكرى الـ28 لاعادة تحقيق الوحدة اليمنية وقيام الجمهورية اليمنية في الـ22 من مايو 1990م، من اعضاء وقيادات المؤتمر الشعبي العام بمحافظة المحويت،

وعبر اعضاء وقيادات مؤتمر المحويت عن اسمى آيات التهاني والتبريكات لرئيس المؤتمر الشيخ صادق امين ابو راس، بهذه المناسبة الوطنية الغالية، مثمنين له تحمله عناء مسئولية قيادة المؤتمر في هذه المرحلة التاريخية العاصفة،

سائلين المولى - عز وجل- ان يحفظ اليمن وشعبها من كل مكره، وان يعيد هذه المناسبة على اليمن وقد استعاد أمنه واستقراره واستقلاله،








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"
عناوين أخرى متفرقة
محافظات: إب..اهالي "عيقرة " يناشدون لإنقاذ أبنائها من العصابات
أخبار: رئيس مؤتمر أبين يؤكد رسوخ الوحدة في عيدها الـ(28)
أخبار: دك تجمعات للعدوان ومرتزقته بجيزان ونجران
أخبار: المعكّر يستعرض أهم منجزات الوحدة ويهنئ ابو راس بعيدها الـ(28)
أخبار: طيران العدوان يشن غارة على الحديدة
عربي ودولي: فنزويلا.. طرد القائم بالأعمال الأمريكي
أخبار: هيئة الطيران المدني تطلق نداء استغاثة
أخبار: رئيس مؤتمر لحج يهنئ ابوراس بعيد الوحدة
أخبار: قصف صاروخي على تجمعات المرتزقة بالساحل الغربي
أخبار: رئيس المؤتمر يعزي السفير أحمد علي
أخبار: الخولاني يكشف عن خطة تنظيمية شاملهة خلال شهر رمضان
أخبار: العواضي يعزي بوفاة كنعان صالح
أخبار: الارصاد يصدر تحذير عن العاصفة الإعصارية 'ماكونو'
أخبار: مصدر عسكري: الإنفجار بمأرب ناتج عن عبوة ناسفة
أخبار: ابوراس يعزي العميد يحيى صالح بوفاة نجله كنعان
علوم وتقنية: أبل أمام المحكمة بسبب عيوب في السماعات
عربي ودولي: فلسطين تطالب محكمة الجنايات التحقيق بجرائم اسرائيل
أخبار: طيران العدوان 11 غارات على حرض والحديدة
أخبار: استهداف تجمعات مرتزقة العدوان في عددمن الجبهات
أخبار: الأرصاد: تحول المنخفض الجوي المتعمق إلى عاصفة إعصارية
أخبار: استهداف مطار جيزان وقصف مدفعي على تجمعات العدو
أخبار: طيران العدوان يواصل استهداف الصيادين
أخبار: ابوراس يعزي وزير الخارجية بوفاة والدته
أخبار: رئيس المؤتمر يتلقى برقيات التهاني بمناسبة العيد الوطني للوحدة اليمنية
أخبار: الجوف .. تدمير آليتين لمرتزقة العدوان
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2018