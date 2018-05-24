المؤتمرنت -

وفاة القيادي المؤتمري محمد خان

انتقل الى رحمة الله بعد مغرب اليوم الخميس 24 مايو 2018م، القيادي المؤتمري محمد خان رئيس الدائرة التنظيمية سابقا، ونائب رئيس معهد الميثاق، بعد ان اجريت له عملية قبل يومين في مستشفى العلوم والتكنولوجيا بصنعاء،



وعلم ( المؤتمرنت) انه سوف يتم تشييع جثمان الفقيد ظهر غدا الجمعة، بعد الصلاة عليه في جامع ابو بكر، جوار منزل القاضي ربيد، الواقع في حي النهضة بصنعاء،



تغمد الله الفقيد بواسع رحمته واسكنه فسيح جناته والهم اهله وذويه الصبر والسلوان، " انا لله وانا اليه راجعون".

