المؤتمرنت -

رئيس المؤتمر يعزي بوفاة القيادي المؤتمري محمد خان

بعث رئيس المؤتمر الشعبي العام، الشيخ صادق أمين ابو راس، برقية عزاء ومواساة بوفاة الاستاذ محمد عبدالرحمن خان نائب رئيس معهد الميثاق عضو اللجنة الدائمة الذي انتقل الى جوار ربه بعد حياة حافلة في خدمة الوطن والمؤتمر الشعبي العام .



وفي برقية العزاء التي بعثها، لنجل الفقيد معين محمد عبدالرحمن خان ، وإخوانه ، وكافة آل خان ، عبّر رئيس المؤتمر الشعبي العام، باسمه وباسم قيادات وأعضاء وكوادر وأنصار المؤتمر الشعبي العام، عن صادق العزاء وعميق المواساة برحيل الفقيد محمد خان الذي افنى حياته في خدمة الوطن والمؤتمر الشعبي العام الذي تقلد فيه الكثير من المناصب كان اهمها رئيس الدائرة التنظيمية عضو الامانة العامة ، سائلاً المولى - جلّت قدرته - أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وعظيم مغفرته، وأن يسكنه فسيح جنانه، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.



"إنا لله وإنا اليه راجعون"