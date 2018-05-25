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المؤتمر يبارك الجهود الأممية لاستئناف المفاوضات

التقى عضو اللجنة العامة عضو الوفد المفاوض للمؤتمر الشعبي العام الاستاذ يحيى دويد بنائب مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن معين شريم وفريقه في العاصمة الأردنية عمان .



وقال دويد في تغريده له على صفحته بتويتر التقيت ظهر اليوم بعمان الأخ/معين شريم نائب مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن وفريقه المعاون واستمعت منه لشرح مفصل عن جهودهم الحثيثة لإحياء العملية السياسية والأفكار الرئيسية لمشروع الإطار العام لإستئناف المفاوضات.



وأضاف دويد: ونقلت له مباركة المؤتمر لجهودهم ورؤيته حيال هذه الموضوعات.



الجدير بالذكر أن اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام كانت كلفت عضوي الوفد المفاوض للمؤتمر الدكتور ابوبكر القربي الامين العام المساعد والأستاذ يحيى دويد عضو اللجنة العامة رئيس دائرة الشباب والطلاب بالمؤتمر بعملية التواصل الخارجي .

