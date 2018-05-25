المؤتمرنت -

السيد تعزي هشام شرف بوفاة والدته

بعثت الأمين العام المساعد للمؤتمر الشعبي العام الأستاذة فائقة السيد برقية عزاء ومواساة الى عضو اللجنة العامة وزير الخارجية المهندس هشام شرف بوفاة والدته .

وفي البرقية عبرت الأستاذة فائقة السيد عن خالص تعازيها وتعازي كافة قيادات وكوادر القطاع النسوي بالمؤتمر الشعبي العام وعميق مواساتهم للمهندس شرف بوفاة والدته ،سائلة الله العلي القدير ان يتغمد الفقيدة بواسع رحمته وعظيم مغفرته ويسكنها فسيح جناته ويلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان .

إنا لله وإنا اليه راجعون .

