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وزارة الخدمة تصدر بيانا هاما بشأن المرتبات (نص البيان)

أصدرت وزارة الخدمة المدنية والتأمينات، اللجنة الفنية لتنظيف كشف الراتب، بيان، بشأن المصادقة على كشوفات المرتبات لصرف 50 بالمائة من راتب شهر أغسطس 2017م.



وتضمن البيان أسماء الجهات التي تم المصادقة لها والجهات تحت المراجعة والجهات المتأخرة.



وأهابت وزارة الخدمة المدنية بكافة وحدات وأجهزة ومؤسسات الدولة المركزية والمحلية ووحدات القطاع الاقتصادي والمستقلة المتأخرة سرعة موافاة الوزارة (اللجنة الفنية لتنظيف كشف الراتب) بكشوفات راتب شهر أغسطس 2017م التي سيتم صرفها للمصادقة عليها.



فيما يلي نص البيان:



بناء على توجيهات الأخ رئيس المجلس السياسي الأعلى بشأن صرف 50% من مرتبات شهر أغسطس 2017م وعلى تعميم وزارة المالية رقم (14) بتاريخ 12/5/2018م الذي نصت الفقرة الرابعة منه (مصادقة وزارة الخدمة والتأمينات على 50% من كشوفات راتب شهر أغسطس 2017م التي سيتم صرفها).



فإن وزارة الخدمة المدنية والتأمينات تهيب بكافة وحدات وأجهزة ومؤسسات الدولة المركزية والمحلية ووحدات القطاع الاقتصادي والمستقلة المتأخرة سرعة موافاة وزارة الخدمة المدنية والتأمينات (اللجنة الفنية لتنظيف كشف الراتب) بكشوفات راتب شهر أغسطس 2017م التي سيتم صرفها للمصادقة عليها .



• علما بان الجهات التي قد تم إجراء مصادقة الصرف لها من قبل الوزارة حسب تسلسل اخذ المصادقة هي:



1- المركز اليمني للدراسات الاجتماعية وبحوث العمل مركزي



2- مكتب الثقافة صنعاء محلي



3- هيئة مستشفى الثورة صنعاء مستقلة



4- وزارة التعليم الفني مركزي



5- مكتب التربية والتعليم عمران محلي



6- الهيئة العامة للكتاب /دار الكتاب الأمانة محلي



7- مصلحة الجمارك الأمانة محلي



8- مركز الدراسات والبحوث اليمني مركزي



9- وزارة الإعلام مركزي



10- مكتب الصحة بالأمانة محلي



11- وزارة المالية مركزي



12- مكتب الزراعة صنعاء محلي



13- الأمانة العامة للمجلس الوطني للسكان مركزي



14- وزارة الثقافة مركزي



15- مطابع الكتاب المدرسي /الإدارة العامة مركزي



16- مطابع الكتاب المدرسي فرع صنعاء محلي



17- وزارة الشئون القانونية مركزي



18- مكتب التربية والتعليم محافظة حجة محلي



19- مكتب الإعلام بالأمانة محلي



20-مستشفة السبعين بالأمانة محلي



21- مكتب التربية والتعليم صنعاء محلي



22- مكتب الضرائب محافظة صنعاء محلي



23- مكتب الجمارك محافظة صنعاء محلي



24- مكتب المالية بالأمانة محلي



25- مركز التوثيق الإعلامي مركزي



26- وزارة الخدمة المدنية والتأمينات مركزي



27- وزارة النفط والمعادن مركزي



28- مكتب التربية محافظة ريمه محلي



29- مركز البحوث والتطوير التربوي مركزي



30- مكتب الخدمة المدنية بالأمانة محلي



31- الهيئة العامة لرعاية اسر الشهداء مركزي



32- مكتب التعليم الفني محافظة صنعاء محلي



33- مكتب التعليم الفني بالأمانة محلي



34- المجلس الأعلى لتخطيط التعليم مركزي



35- المعهد الوطني للعلوم الإدارية مركزي



36- محلي الإدارة المحلية صنعاء



37- الهيئة العامة للكتاب مركزي



38- مكتب الأشغال العامة والطرق بالأمانة محلي



39- مكتب التربية بالأمانة محلي



40- صندوق الرعاية الاجتماعية مركزي



41- الهيئة العامة للمحافظة على المدن التاريخية مركزي



42- مكتب الأوقاف والإرشاد بالأمانة محلي



43- وزارة السياحة مركزي



45- مستشفى الشيخ زايد للأمومة والطفولة بالأمانة محلي



46- وزارة الصحة العامة والسكان مركزي



47- مكتب الخدمة المدنية محافظة الحديدة محلي



48- مكتب الثقافة بالأمانة محلي



49- المؤسسة العامة للنقل البري بالأمانة محلي مستقلة



50- هيئة مستشفى 26سبتمبر متنة محلي



51- هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية مركزي



52- هيئة استكشاف وإنتاج النفط مركزي



53- صندوق النظافة والتحسين عمران محلية مستقلة



54- مكتب الزراعة والري بالأمانة محلي



55- مكتب الأوقاف والإرشاد بالأمانة محلي



56- وزارة الأشغال العامة والطرق مركزي



57- مكتب السياحة بالأمانة محلي



58- الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني مركزي



59- المعهد العالي للعلوم الصحية مركزي



60- مكتب الأشغال العامة والطرق بالأمانة محلي



61- مشروع النظافة والتحسين بالأمانة محلي



62- وزارة النقل مركزي



63- مكتب التخطيط والتعاون الدولي بالأمانة محلي



64- مكتب رئاسة الجمهورية مركزي



65- الهيئة العامة لكهرباء الريف مركزي



66- مكتب الشباب والرياضة محافظة صنعاء محلي



67- مكتب التربية والتعليم محافظة المحويت محلي



67- وزارة شئون المغتربين مركزي



68- المؤسسة العامة للغزل والنسيج مركزي



69- هيئة مستشفي الثورة العام محافظة الحديدة وحدات مستقلة



70- هيئة مستشفي ذمار العام وحدات مستقلة



71- المركز الوطني لمختبرات الصحة العامة مركزي



72- المجلس الاعلى لكليات المجتمع مركزي



73- المعهد المالي مركزي



74- مكتب الصحة العامة والسكان محافظة صنعاء محلي



75- مكتب الصناعة والتجارة محافظة صنعاء محلي



76- مكتب الخدمة المدنية والتأمينات محافظة صنعاء محلي



77- المتحف الوطني للعلوم مركزي



78- وزارة التربية والتعليم مركزي



79- وكالة الأنباء اليمنية سبأ مركزي



80- مركز رصد ودراسة الزلازل والبراكين مركزي



81 – جامعة عمران مركزي



82 – المؤسسة العامة للإذاعة والتلفزيون وحدات مستقلة



أسماء الجهات التي هي تحت المراجعة للمصادقة على الصرف لها من قبل الوزارة هي :



1- جامعة صنعاء مركزي



2- وزارة التخطيط والتعاون الدولي مركزي



3- مكتب النقل بالأمانة محلي



4- كلية المجتمع سنحان مركزي



5- المستشفى الجمهوري التعليمي بالأمانة محلي



6- كلية المجتمع صنعاء مركزي



7- المركز الوطني لعلاج الأورام مركزي



8- وزارة الكهرباء مركزي



9- المركز الوطني للوثائق مركزي



10- أمانة العاصمة الديوان محلي



11- المركز الوطني لمختبرات الصحة العامة محافظة الحديدة محلي



12- وزارة الأوقاف والإرشاد مركزي



13- مكتب التربية والتعليم محافظة الحديدة محلي



14- مكتب التربية والتعليم محافظة صعدة محلي



15- مكتب التربية والتعليم محافظة ذمار محلي







•الجهات التي لم تلتزم بتعميم وزارة المالية رقم( 14) وتاريخ 12/5/2018م بشان صرف 50% من راتب شهر أغسطس لعام 2017م والمصادقة علية من قبل وزارة الخدمة المدنية والتأمينات ولم ترد أسمائها ضمن الكشوفات الموضحة أعلاه هي جهات متأخرة عن موافاة وزارة الخدمة المدنية والتأمينات بكشوفات المرتبات لـ 50% من راتب شهر أغسطس 2017م للمصادقة عليها.



تنويه * المواعيد لاستقبال كشوفات المرتبات للمصادقة عليها من قبل الوزارة:



- الفترة الأولى من الواحدة ظهراً وحتى الثالثة عصراً يومياً ،، عدي يومي الخميس والجمعة .



- الفترة الثانية من التاسعة مساءً وحتى الثانية عشر ليلاً ،، لجميع أيام الأسبوع .

وزارة الخدمة تصدر بيانا هاما بشأن المرتبات (نص البيان)أصدرت وزارة الخدمة المدنية والتأمينات، اللجنة الفنية لتنظيف كشف الراتب، بيان، بشأن المصادقة على كشوفات المرتبات لصرف 50 بالمائة من راتب شهر أغسطس 2017م.وتضمن البيان أسماء الجهات التي تم المصادقة لها والجهات تحت المراجعة والجهات المتأخرة.وأهابت وزارة الخدمة المدنية بكافة وحدات وأجهزة ومؤسسات الدولة المركزية والمحلية ووحدات القطاع الاقتصادي والمستقلة المتأخرة سرعة موافاة الوزارة (اللجنة الفنية لتنظيف كشف الراتب) بكشوفات راتب شهر أغسطس 2017م التي سيتم صرفها للمصادقة عليها.فيما يلي نص البيان:بناء على توجيهات الأخ رئيس المجلس السياسي الأعلى بشأن صرف 50% من مرتبات شهر أغسطس 2017م وعلى تعميم وزارة المالية رقم (14) بتاريخ 12/5/2018م الذي نصت الفقرة الرابعة منه (مصادقة وزارة الخدمة والتأمينات على 50% من كشوفات راتب شهر أغسطس 2017م التي سيتم صرفها).فإن وزارة الخدمة المدنية والتأمينات تهيب بكافة وحدات وأجهزة ومؤسسات الدولة المركزية والمحلية ووحدات القطاع الاقتصادي والمستقلة المتأخرة سرعة موافاة وزارة الخدمة المدنية والتأمينات (اللجنة الفنية لتنظيف كشف الراتب) بكشوفات راتب شهر أغسطس 2017م التي سيتم صرفها للمصادقة عليها .• علما بان الجهات التي قد تم إجراء مصادقة الصرف لها من قبل الوزارة حسب تسلسل اخذ المصادقة هي:1- المركز اليمني للدراسات الاجتماعية وبحوث العمل مركزي2- مكتب الثقافة صنعاء محلي3- هيئة مستشفى الثورة صنعاء مستقلة4- وزارة التعليم الفني مركزي5- مكتب التربية والتعليم عمران محلي6- الهيئة العامة للكتاب /دار الكتاب الأمانة محلي7- مصلحة الجمارك الأمانة محلي8- مركز الدراسات والبحوث اليمني مركزي9- وزارة الإعلام مركزي10- مكتب الصحة بالأمانة محلي11- وزارة المالية مركزي12- مكتب الزراعة صنعاء محلي13- الأمانة العامة للمجلس الوطني للسكان مركزي14- وزارة الثقافة مركزي15- مطابع الكتاب المدرسي /الإدارة العامة مركزي16- مطابع الكتاب المدرسي فرع صنعاء محلي17- وزارة الشئون القانونية مركزي18- مكتب التربية والتعليم محافظة حجة محلي19- مكتب الإعلام بالأمانة محلي20-مستشفة السبعين بالأمانة محلي21- مكتب التربية والتعليم صنعاء محلي22- مكتب الضرائب محافظة صنعاء محلي23- مكتب الجمارك محافظة صنعاء محلي24- مكتب المالية بالأمانة محلي25- مركز التوثيق الإعلامي مركزي26- وزارة الخدمة المدنية والتأمينات مركزي27- وزارة النفط والمعادن مركزي28- مكتب التربية محافظة ريمه محلي29- مركز البحوث والتطوير التربوي مركزي30- مكتب الخدمة المدنية بالأمانة محلي31- الهيئة العامة لرعاية اسر الشهداء مركزي32- مكتب التعليم الفني محافظة صنعاء محلي33- مكتب التعليم الفني بالأمانة محلي34- المجلس الأعلى لتخطيط التعليم مركزي35- المعهد الوطني للعلوم الإدارية مركزي36- محلي الإدارة المحلية صنعاء37- الهيئة العامة للكتاب مركزي38- مكتب الأشغال العامة والطرق بالأمانة محلي39- مكتب التربية بالأمانة محلي40- صندوق الرعاية الاجتماعية مركزي41- الهيئة العامة للمحافظة على المدن التاريخية مركزي42- مكتب الأوقاف والإرشاد بالأمانة محلي43- وزارة السياحة مركزي45- مستشفى الشيخ زايد للأمومة والطفولة بالأمانة محلي46- وزارة الصحة العامة والسكان مركزي47- مكتب الخدمة المدنية محافظة الحديدة محلي48- مكتب الثقافة بالأمانة محلي49- المؤسسة العامة للنقل البري بالأمانة محلي مستقلة50- هيئة مستشفى 26سبتمبر متنة محلي51- هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية مركزي52- هيئة استكشاف وإنتاج النفط مركزي53- صندوق النظافة والتحسين عمران محلية مستقلة54- مكتب الزراعة والري بالأمانة محلي55- مكتب الأوقاف والإرشاد بالأمانة محلي56- وزارة الأشغال العامة والطرق مركزي57- مكتب السياحة بالأمانة محلي58- الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني مركزي59- المعهد العالي للعلوم الصحية مركزي60- مكتب الأشغال العامة والطرق بالأمانة محلي61- مشروع النظافة والتحسين بالأمانة محلي62- وزارة النقل مركزي63- مكتب التخطيط والتعاون الدولي بالأمانة محلي64- مكتب رئاسة الجمهورية مركزي65- الهيئة العامة لكهرباء الريف مركزي66- مكتب الشباب والرياضة محافظة صنعاء محلي67- مكتب التربية والتعليم محافظة المحويت محلي67- وزارة شئون المغتربين مركزي68- المؤسسة العامة للغزل والنسيج مركزي69- هيئة مستشفي الثورة العام محافظة الحديدة وحدات مستقلة70- هيئة مستشفي ذمار العام وحدات مستقلة71- المركز الوطني لمختبرات الصحة العامة مركزي72- المجلس الاعلى لكليات المجتمع مركزي73- المعهد المالي مركزي74- مكتب الصحة العامة والسكان محافظة صنعاء محلي75- مكتب الصناعة والتجارة محافظة صنعاء محلي76- مكتب الخدمة المدنية والتأمينات محافظة صنعاء محلي77- المتحف الوطني للعلوم مركزي78- وزارة التربية والتعليم مركزي79- وكالة الأنباء اليمنية سبأ مركزي80- مركز رصد ودراسة الزلازل والبراكين مركزي81 – جامعة عمران مركزي82 – المؤسسة العامة للإذاعة والتلفزيون وحدات مستقلةأسماء الجهات التي هي تحت المراجعة للمصادقة على الصرف لها من قبل الوزارة هي :1- جامعة صنعاء مركزي2- وزارة التخطيط والتعاون الدولي مركزي3- مكتب النقل بالأمانة محلي4- كلية المجتمع سنحان مركزي5- المستشفى الجمهوري التعليمي بالأمانة محلي6- كلية المجتمع صنعاء مركزي7- المركز الوطني لعلاج الأورام مركزي8- وزارة الكهرباء مركزي9- المركز الوطني للوثائق مركزي10- أمانة العاصمة الديوان محلي11- المركز الوطني لمختبرات الصحة العامة محافظة الحديدة محلي12- وزارة الأوقاف والإرشاد مركزي13- مكتب التربية والتعليم محافظة الحديدة محلي14- مكتب التربية والتعليم محافظة صعدة محلي15- مكتب التربية والتعليم محافظة ذمار محلي•الجهات التي لم تلتزم بتعميم وزارة المالية رقم( 14) وتاريخ 12/5/2018م بشان صرف 50% من راتب شهر أغسطس لعام 2017م والمصادقة علية من قبل وزارة الخدمة المدنية والتأمينات ولم ترد أسمائها ضمن الكشوفات الموضحة أعلاه هي جهات متأخرة عن موافاة وزارة الخدمة المدنية والتأمينات بكشوفات المرتبات لـ 50% من راتب شهر أغسطس 2017م للمصادقة عليها.تنويه * المواعيد لاستقبال كشوفات المرتبات للمصادقة عليها من قبل الوزارة:- الفترة الأولى من الواحدة ظهراً وحتى الثالثة عصراً يومياً ،، عدي يومي الخميس والجمعة .- الفترة الثانية من التاسعة مساءً وحتى الثانية عشر ليلاً ،، لجميع أيام الأسبوع .















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