المؤتمرنت -

امسية بمناسبة ذكرى الوحدة اليمنية في منتدى عيسى بصنعاء.

أقام منتدى حسين عيسى بالتعاون مع منظمة مناضلي الثورة اليمنية امس الجمعة بصنعاء أمسية فكرية وسياسية بمناسبة الذكرى ال٢٨ لاعادة تحقيق الوحدة اليمنية التي تزامنت مع رمضان الكريم..

حيث تطرقت النقاشات الى المخاطر التي تحيط بالوحدة الوطنية ومشروع الوحدة العربية والقومية العربية ككل.



والقيت كلمات من الحاضرين اولاها كانت كلمة الشيخ محمد حسين عيسى راعي الامسية الذي اشار الى المسار النضالي الذي اختطه الثوار والمناضلين منذ فجر سبتمبر واكتوبر وصولا لتحقيق الرؤية العربية للمشروع القومي على مستوى المنطقة وهو الوحدة اليمنية.

ودعا الشيخ عيسى الى الحفاظ على هذا الانجاز العروبي القومي ،والعمل على رأب الصدع اليمني اليمني واحياء روح المصالحة والتالف لتجاوز التحديات والوقوف امام المخاطر التي تحدق بامتنا ووحدتها القومية.

الى ذلك تحدث المناضل الثوري حسين هجوان الى مراحل تشكيل الوعي الثوري لدى الثوار ومقاومتهم لمشروع التقسيم والتجزئة وانطلاقهم من رؤية واحدة وثاقبة ضمنوها اهداف الثورة اليمنية.وهي اقامة الوحدة اليمنية كمشروع لاعلان الوحدة العربية.

وشهدت الامسية مداخلات من عدد من الحاضرين اشارت الى دور رؤساء اليمن المتعاقبين سواءا في الشطر الشمالي او الجنوبي وصولا الى تحقيق الحلم على يد الرئيس الراحل الشهيد علي عبدالله صالح واخيه الرئيس علي سالم البيض في ٢٢/مايو/١٩٩٠م.