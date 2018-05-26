المؤتمرنت -

استشهاد واصابة 15 في غارات على محطة لشركة النفط

استشهد وأصيب 15 مواطنا مساء اليوم إثر غارتين لطيران العدوان السعودي على مبنى شركة النفط اليمنية في العاصمة صنعاء في حصيلة أولية.



وأوضح مصدر محلي بالأمانة أن طيران العدوان شن غارتين على مبنى شركة النفط في شارع الستين ما أدى إلى استشهاد 4 مواطنين بينهم امرأة وإصابة 11 آخرين بينهم أطفال .



وحسب وكالة الانباء اليمنية (سبأ) فقد أشار المصدر إلى اندلاع حريق هائل بمحطة الشركة وأضرار مادية كبيرة في المحطة والسيارات والمركبات المارة من جوار المحطة .



وكان طيران العدوان السعودي استهدف بثماني غارات على شبكة الاتصالات بمدينة الصليف بمحافظة الحديدة.

