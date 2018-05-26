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طيران العدوان يشن 5 غارات على حجة
السبت, 26-مايو-2018
المؤتمرنت
-
طيران العدوان يشن 5 غارات على حجة
شن طيران العدوان السعودي اليوم خمس غارات على محافظة حجة.
و أوضح مصدر محلي بالمحافظة أن طيران العدوان استهدف بخمس غارات المزرق وفج حرض.
(سبأ)
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