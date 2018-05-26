المؤتمرنت -

طيران العدوان يشن 5 غارات على حجة

شن طيران العدوان السعودي اليوم خمس غارات على محافظة حجة.



و أوضح مصدر محلي بالمحافظة أن طيران العدوان استهدف بخمس غارات المزرق وفج حرض.



(سبأ)

