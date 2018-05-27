المؤتمرنت -

مصدر بالخارجية يدين استمرار تدمير العدوان لمقدرات الشعب اليمني

أدان مصدر مسؤول بوزارة الخارجية جريمة استهداف طيران تحالف العدوان السعودي الإماراتي لأحد مرافق شركة النفط بأمانة العاصمة، قبيل أذان مغرب أمس بدقائق والذي راح ضحيتها أربعة شهداء و11 جريحا.



وأكد المصدر أن هذا الاستهداف يأتي في إطار السياسية الممنهجة لدولتي العدوان لاستهداف كافة المقدرات الاقتصادية والبنى التحتية للشعب اليمني.



وأشار المصدر إلى أن استمرار هذه الانتهاكات في استهداف أماكن تجمع المدنيين يؤكد يوما بعد يوم حقيقة الهدف من العدوان الرامي إلى تدمير اليمن أرضاً وأنساناً.



ولفت المصدر إلى أن هذه الأعمال الإجرامية التي ترتكبها دولتي العدوان تهدف وبكل وضوح إلى تقويض أية فرص محتملة للسلام، بما في ذلك إجراءات الثقة التي يسعى المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، إلى بناءها تمهيداً للولوج في عملية تفاوض سياسية بُغية وقف العمليات الحربية ورفع الحصار الشامل وصولاً إلى سلام مستدام عادل ومُشرف للشعب اليمني.



وحسب وكالة الانباء اليمنية (سبأ) فقد دعا المصدر الأمين العام للأمم المتحدة، ورئيس وأعضاء مجلس الأمن، والمبعوث الأممي إلى اليمن، ومجموعة الـ19 الراعية لعملية التسوية السياسية في اليمن للضغط على دولتي العدوان السعودية والإمارات، لاحترام مبادئ ومقاصد ميثاق الأمم المتحدة وكافة الاتفاقيات والمعاهدات الدولية ذات الصلة الرامية لوقف تدخلها وعدوانها على الشعب اليمني.



